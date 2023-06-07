Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів телефонну розмову з міністром зовнішньої торгівлі Коста-Рики Мануелем Товаром Ріверою.

Ігор Жовква подякував за важливі сигнали на підтримку України під час участі Мануеля Товара Рівери в міністерській зустрічі Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у Парижі напередодні, зокрема за жорстке засудження урядом Коста-Рики неспровокованої війни РФ проти України, а також російської атаки на Каховську ГЕС.

«Ця злочинна російська атака на об’єкт критичної інфраструктури – акт екоциду, який потребує максимально жорсткої реакції світової спільноти», – наголосив Ігор Жовква.

Він також подякував за готовність Коста-Рики сприяти Україні в наближенні до членства в ОЕСР і відзначив важливість використання досвіду цієї країни, яка у травні 2021 року стала 38-м членом згаданої Організації.

Співрозмовники обговорили шляхи посилення взаємодії України з державами Центральної та Південної Америки, зокрема залучення країн регіону до реалізації української формули миру, а також міжнародних зусиль з метою притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії проти України. У цьому контексті було відзначено важливість рішення Коста-Рики увійти до Основної групи зі створення відповідного спеціального трибуналу.

Крім того, під час розмови було підтверджено обопільну зацікавленість в опрацюванні можливості активізації торгівлі між двома країнами.

Співрозмовники також обговорили подальші двосторонні контакти на найвищому рівні. Заступник керівника Офісу Президента запросив міністра зовнішньої торгівлі Коста-Рики відвідати Україну найближчим часом.