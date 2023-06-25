Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів телефонну розмову з радником Президента Румунії з питань зовнішньої політики Богданом Ауреску.

Ігор Жовква привітав Богдана Ауреску з призначенням на посаду зовнішньополітичного радника й побажав успішної подальшої роботи. Заступник керівника Офісу Глави держави подякував співрозмовнику за підтримку України під час перебування на посаді міністра закордонних справ Румунії.

Ігор Жовква висловив подяку за міцну політичну підтримку й важливу практичну допомогу, яку Румунія надає нашій країні в боротьбі з російською агресією, а також у реалізації курсу європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Заступник керівника Офісу Президента окремо поінформував Богдана Ауреску про очікування нашої держави від Вільнюського саміту Північноатлантичного альянсу.

«Вільнюський саміт має продемонструвати реальний прогрес у наближенні України до членства в НАТО та отриманні нами дієвих гарантій безпеки на період до набуття членства в Альянсі», – наголосив Ігор Жовква.

Богдан Ауреску підтвердив готовність румунської сторони долучатися до надання таких гарантій, як це було зафіксовано у Спільній декларації президентів України та Румунії від 1 червня поточного року.

Крім того, заступник керівника Офісу Глави держави поінформував співрозмовника про результати багатосторонніх консультацій у Копенгагені на рівні радників з питань національної безпеки та політичних радників у контексті імплементації Формули миру Президента України Володимира Зеленського та підготовки до проведення Глобального саміту миру.

Сторони домовилися про підготовку подальших можливих контактів на рівні президентів України та Румунії.