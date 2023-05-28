Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів телефонну розмову з виконувачем обов’язків зовнішньополітичного радника Президента Чорногорії Філіпом Івановичем.

Ігор Жовква переказав щирі вітання від Президента України Володимира Зеленського на адресу Президента Чорногорії Якова Мілатовича у зв’язку з його перемогою на виборах.

Філіп Іванович наголосив на незмінності політики Чорногорії щодо подальшої підтримки України в протидії російській агресії, а також продовження санкційної політики стосовно Росії.

Заступник керівника Офісу Глави держави висловив подяку чорногорській стороні за послідовну всебічну підтримку України, а також важливе сприяння Чорногорії у просуванні України на шляху до членства в ЄС і Північноатлантичному альянсі.

Ігор Жовква докладно поінформував співрозмовника про прогрес України в реалізації євроінтеграційного курсу та очікування нашої країни щодо результатів Вільнюського саміту НАТО.

Відбувся також обмін думками стосовно реалізації української формули миру як єдиного дієвого плану для досягнення сталого й справедливого миру. При цьому було відзначено можливість Чорногорії долучитися до імплементації окремих пунктів формули.

Заступник керівника Офісу Президента висловив сподівання на можливе приєднання Чорногорії до коаліції держав зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Ігор Жовква висловив зацікавленість української сторони у здійсненні візиту Президента Чорногорії в Україну.