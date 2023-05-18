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Ігор Жовква провів зустріч із генеральним директором Женевської торгової палати Вінсентом Субілія

18 травня 2023 року - 19:34

Ігор Жовква провів зустріч із генеральним директором Женевської торгової палати Вінсентом Субілія

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із генеральним директором Женевської торгової палати (CCIG) Вінсентом Субілія, який перебуває з візитом у нашій країні.

Ігор Жовква відзначив важливу роль швейцарського бізнесу в підтримці України та, зокрема, зусилля Женевської торгової палати, яка об’єднує близько 2500 компаній. Він подякував Вінсенту Субілія за його особисті зусилля в допомозі нашій країні, серед іншого долучення до організації низки бізнес-заходів у Женеві та ініціатив з надання підтримки українським громадянам, які тимчасово перебувають на території Швейцарії. Женевська торгова палата також долучалася до Міжнародної конференції з відбудови України, яка відбулася в місті Лугано у 2022 році.

«Швейцарія завдяки своєму міжнародному авторитету й досвіду може відігравати ще більшу роль у підтримці України як політично, так і в економічній сфері», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

Головною темою зустрічі стало залучення Женевської торгової палати та її членів до економічного відновлення України, зокрема в контексті Fast Recovery Plan та підготовки до Міжнародної конференції з відбудови України в Лондоні в червні 2023 року.

Вінсент Субілія розповів про перебіг підготовки до 13-го Всесвітнього конгресу торгових палат, який має відбутися в Женеві 21–23 червня поточного року. Женевська торгова палата залучить до участі Торгово-промислову палату України, українські компанії та створить умови, щоб тематика підтримки нашої держави гучно звучала на цьому важливому міжнародному заході.

«Не потрібно чекати на нашу перемогу, щоб відновлювати Україну, – уже зараз необхідно починати реалізовувати конкретні проекти», – зазначив Ігор Жовква.

Він акцентував, що Україна розраховує на залучення швейцарських інвестицій в інноваційні проекти на території нашої країни, а одним із джерел відбудови мають стати заморожені російські активи, механізм використання яких має бути розроблено якнайшвидше.

«Швейцарський бізнес має голосніше заявляти про свій інтерес до відбудови України та залучення інвестицій», – підсумував заступник керівника Офісу Глави держави.

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