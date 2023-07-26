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Ігор Жовква провів зустріч із Послом Індії в Україні

27 липня 2023 року - 17:26

Ігор Жовква провів зустріч із Послом Індії в Україні

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Індія в Україні Харшем Кумаром Джейном.

Було обговорено питання відновлення сталого й справедливого миру на основі поваги до Статуту ООН і міжнародного права, базуючись на Формулі миру Президента України Володимира Зеленського. 

Співрозмовники обмінялися думками щодо підготовки до чергової зустрічі на рівні радників з питань національної безпеки стосовно реалізації Української формули миру, а також щодо організації Глобального саміту миру.

«Усі країни світу, зокрема найвпливовіші країни Глобального Півдня, зацікавлені у встановленні справедливого миру та якнайшвидшому подоланні негативних наслідків російської агресії проти України. Відповіді на ці питання містяться в Українській формулі миру», – зазначив заступник керівника Офісу Глави держави.

Ігор Жовква подякував Індії за зважений підхід у найважливіших питаннях міжнародного порядку денного, а також наголосив на важливості головування Індії у «Групі двадцяти» (G20). 

Співрозмовники відзначили позитивну динаміку розвитку співпраці між двома країнами та домовилися й надалі координувати спільні дії, зокрема в контексті головування Індії в G20.

 

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