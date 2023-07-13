Ігор Жовква провів зустріч із Послом Республіки Корея в Україні

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Корея в Україні Кім Хьонг Те.

Ігор Жовква подякував Республіці Корея за підтримку України, зокрема її активну позицію в питанні реалізації Формули миру Президента Володимира Зеленського.

«Ми цінуємо те, що Республіка Корея вже зараз здійснює практичні кроки за окремими пунктами Української формули миру, зокрема у сфері енергетичної та продовольчої безпеки, наприклад, долучившись до гуманітарної ініціативи Володимир Зеленського «Зерно з України», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

Співрозмовники обговорили підготовку до чергової зустрічі на рівні послів щодо реалізації Української формули миру та організації Глобального саміту миру, у якому Республіка Корея планує брати участь.

Окрему увагу сторони приділили підготовці до проведення третього саміту Кримської платформи, який відбудеться у Києві 23 серпня 2023 року. Ігор Жовква зазначив, що Україна розраховує на участь у саміті Президента Республіки Корея, якому вже було передано персональне запрошення.

Заступник керівника Офісу Глави держави розповів про результати Вільнюського саміту НАТО та їхній вплив на наближення членства України в Альянсі.

«Ухвалення країнами «Групи семи» (G7) Спільної декларації про підтримку України стало безпрецедентним кроком у письмовому закріпленні дієвих гарантій безпеки для нашої держави на шляху до її членства в НАТО», – наголосив Ігор Жовква.

Він також запропонував розглянути можливість приєднання Республіки Корея до ухваленої Спільної декларації найближчим часом, як це вже зробила низка країн – партнерів України на додачу до G7.

Співрозмовники також домовилися й надалі координувати спільні дії та обговорили графік контактів на найвищому рівні на найближчу перспективу.