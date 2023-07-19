Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із президентом Асоціації європейських торгово-промислових палат Володимиром Длоугі, який перебуває з візитом у нашій країні.

Володимир Длоугі наголосив на налаштованості очолюваної ним Асоціації надавати підтримку у відновленні й подальшому розвитку нашої країни, зокрема сприяти розвитку малого й середнього бізнесу.

Заступник керівника Офісу Президента ознайомив співрозмовника з концептуальним баченням Глави держави процесу відбудови України й акцентував на необхідності залучення для цього найкращого світового досвіду.

Також відбувся обмін думками щодо перспективних напрямів співпраці Асоціації з партнерами в Україні в таких сферах, як енергетика, транспорт, інфраструктура, водопостачання, житлове будівництво тощо.

Крім того, Ігор Жовква поінформував Володимира Длоугі про досягнутий Україною прогрес в імплементації необхідних реформ на шляху до початку переговорів про членство у Європейському Союзі.

Він також висловив сподівання на підтримку з боку Асоціації з метою сприяння успішній роботі українського бізнесу в країнах ЄС.