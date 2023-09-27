Ігор Жовква провів зустріч із радником Президента Молдови з питань оборони та нацбезпеки, секретарем Вищої ради безпеки

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із радником Президента Республіки Молдова з питань оборони та національної безпеки, секретарем Вищої ради безпеки Станіславом Секрієру, який перебуває з візитом у нашій країні.

Заступник керівника Офісу Глави держави привітав Станіслава Секрієру з нещодавнім призначенням на ці важливі посади та висловив подяку за здійснення одного з перших закордонних візитів саме в Україну, що є свідченням твердої підтримки нашої держави з боку Республіки Молдова та її готовності до подальшого зміцнення двосторонньої співпраці.

Було висловлено задоволення інтенсивністю українсько-молдовських контактів на найвищому та високому рівнях, а також налаштованістю сторін і надалі підтримувати таку динаміку.

Під час розмови відбувся обмін думками щодо актуальних питань регіональної безпеки, викликів і загроз з боку Росії щодо Республіки Молдова з урахуванням багаторічного українського досвіду протидії гібридним загрозам з боку РФ. У цьому контексті було відзначено необхідність посилення співпраці у сфері обміну інформацією з безпекової проблематики.

Ігор Жовква порушив питання щодо подальшого розширення практичної допомоги Україні з боку Республіки Молдова в боротьбі з російською агресією.

Заступник керівника Офісу Президента подякував за участь молдовської сторони в імплементації окремих пунктів Української формули миру, присвячених енергетичній та продовольчій безпеці.

Було наголошено на важливості реалізації подальших євроінтеграційних кроків обох держав у контексті оприлюднення оцінки Європейської комісії в межах пакету розширення та ухвалення рішення Європейської ради про початок наприкінці поточного року переговорів щодо членства в ЄС.

Сторони також обговорили плановані подальші заходи на рівні керівництва двох держав.