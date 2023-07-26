Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із заступником Генерального секретаря Європейської служби зовнішньої діяльності Енріке Мора, який перебуває з візитом у нашій країні.

Під час зустрічі співрозмовники обговорили ключові питання порядку денного співпраці між Україною та ЄС, зокрема розглянули подальші кроки України на шляху євроінтеграції та відзначили досягнутий нашою державою прогрес у виконанні семи рекомендацій Єврокомісії.

«Розраховуємо на ухвалення Європейською радою в грудні поточного року рішення про започаткування переговорів щодо членства України в ЄС після надання Європейською комісією в жовтні відповідної рекомендації», – наголосив Ігор Жовква.

Сторони також обговорили тематику санкційної політики ЄС щодо Росії, наповнення наступного, 12-го пакету санкцій, а також необхідність подальшого посилення санкційних обмежень Європейського Союзу проти агресора та протидії спробам обходу санкцій.

Було приділено увагу питанню надання оборонної допомоги нашій країні з боку держав ЄС і наголошено на важливості успішної реалізації спільного плану Євросоюзу щодо постачання артилерійських боєприпасів в Україну.

Крім того, відбувся обмін думками щодо подальших кроків у межах реалізації української Формули миру та підготовки до Глобального саміту миру. Було відзначено важливу роль ЄС у підтримці всіх пунктів Формули та необхідність ширшого залучення до її імплементації провідних країн Глобального Півдня.

«Справедливого й довготривалого миру можливо досягти лише після виведення російських окупаційних військ і звільнення всієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. І цю аксіому мають зрозуміти всі наші партнери», – акцентував Ігор Жовква.

Співрозмовники також обговорили підготовку до третього саміту Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня поточного року в Києві.