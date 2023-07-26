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Ігор Жовква провів зустріч із заступником Генерального секретаря Європейської служби зовнішньої діяльності

27 липня 2023 року - 20:00

Ігор Жовква провів зустріч із заступником Генерального секретаря Європейської служби зовнішньої діяльності

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із заступником Генерального секретаря Європейської служби зовнішньої діяльності Енріке Мора, який перебуває з візитом у нашій країні.

Під час зустрічі співрозмовники обговорили ключові питання порядку денного співпраці між Україною та ЄС, зокрема розглянули подальші кроки України на шляху євроінтеграції та відзначили досягнутий нашою державою прогрес у виконанні семи рекомендацій Єврокомісії.

«Розраховуємо на ухвалення Європейською радою в грудні поточного року рішення про започаткування переговорів щодо членства України в ЄС після надання Європейською комісією в жовтні відповідної рекомендації»,  – наголосив Ігор Жовква. 

Сторони також обговорили тематику санкційної політики ЄС щодо Росії, наповнення наступного, 12-го пакету санкцій, а також необхідність подальшого посилення санкційних обмежень Європейського Союзу проти агресора та протидії спробам обходу санкцій.

Було приділено увагу питанню надання оборонної допомоги нашій країні з боку держав ЄС і наголошено на важливості успішної реалізації спільного плану Євросоюзу щодо постачання артилерійських боєприпасів в Україну.

Крім того, відбувся обмін думками щодо подальших кроків у межах реалізації української Формули миру та підготовки до Глобального саміту миру. Було відзначено важливу роль ЄС у підтримці всіх пунктів Формули та необхідність ширшого залучення до її імплементації провідних країн Глобального Півдня.

«Справедливого й довготривалого миру можливо досягти лише після виведення російських окупаційних військ і звільнення всієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. І цю аксіому мають зрозуміти всі наші партнери», – акцентував Ігор Жовква.

Співрозмовники також обговорили підготовку до третього саміту Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня поточного року в Києві.

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