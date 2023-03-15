Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із заступником міністра закордонних справ Естонської Республіки Кюлліке Сілласте-Еллінг.

Ігор Жовква подякував Естонії за безпрецедентний рівень підтримки України, зокрема в галузі військової допомоги. Окремо було відзначено вкрай важливу ініціативу ЄС, запропоновану Естонською Республікою, щодо пошуку шляхів постачання мільйона артилерійських боєприпасів для потреб ЗСУ.

Особливу увагу було приділено питанню європейської та євроатлантичної інтеграції України, у якому Естонія виступає надійним партнером нашої держави.

Заступник керівника Офісу Президента розповів про прогрес України у виконанні рекомендацій Єврокомісії. Він наголосив, що наша країна розраховує отримати рішення щодо початку ще цього року переговорів про вступ до ЄС. Сторони також обговорили підготовку до чергового засідання Європейської ради, що відбудеться наступного тижня, та його очікувані результати в контексті інтересів України.

Ігор Жовква довів до естонських партнерів очікування України від Вільнюського саміту НАТО. Він відзначив, що наша держава розраховує на практичні рішення Альянсу, що забезпечать подальший прогрес на треку євроатлантичної інтеграції вже цього літа.

Співрозмовники обговорили також питання участі Естонії в реалізації української формули миру. У цьому контексті було позитивно відзначено готовність країни взяти участь в імплементації пункту з відновлення справедливості, що охоплює створення спеціального трибуналу для притягнення РФ до відповідальності за злочин агресії проти України.

Заступник керівника Офісу Президента й Кюлліке Сілласте-Еллінг окремо предметно обговорили необхідність подальшого посилення санкційного тиску на Росію, зокрема важливість розширення санкцій на ядерну енергетику РФ та недопущення обходу вже запроваджених обмежень, серед іншого з допомогою третіх країн.

Ігор Жовква подякував естонській стороні за лідерство в питанні розробки механізму використання конфіскованих російських активів для подальшої відбудови нашої країни.