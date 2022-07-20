Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із заступником міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левенте Мадяром.

Ігор Жовква докладно поінформував співрозмовника про наслідки російського військового вторгнення, регулярні ракетні обстріли цивільних об’єктів по всій території України, а також про жахливі варварські злочини проти цивільного населення в окупованих містах.

«Переконаний, що те, що ви побачили в Бучі та Бородянці, дасть вам змогу ще краще зрозуміти сутність цієї війни у центрі Європи та її можливі наслідки для всього континенту», – наголосив він.

Сторони обговорили запровадження Євросоюзом сьомого санкційного пакету проти Росії. Заступник керівника Офісу Президента наголосив на необхідності збереження консенсусу серед країн ЄС щодо подальшого посилення санкційного тиску.

Ігор Жовква подякував за гуманітарну допомогу, яку Угорщина надає Україні, а також за підтримку тимчасово переміщених українців, які знайшли прихисток на території цієї країни. Він закликав співрозмовника до більшої координації в цій сфері, а також запросив угорську сторону до участі у відбудові постраждалих регіонів і міст України.

На порядку денному зустрічі також було подальше поглиблення взаємодії нашої держави з Європейським Союзом після отримання статусу країни-кандидата. Заступник керівника Офісу Президента висловив подяку Угорщині за підтримку цього історичного рішення Європейської ради.

«Україна налаштована без зайвих затримок виконати рекомендації Європейської комісії для того, щоб розпочати переговори про вступ. Розраховуємо на подальшу підтримку з боку Угорщини на цьому шляху», – наголосив Ігор Жовква.