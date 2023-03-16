Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч з урядовим уповноваженим Чеської Республіки з питань відновлення України Томашем Копечним.

Ігор Жовква відзначив високий рівень підтримки України з боку Чехії в питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції, а також вагому роль Чеської Республіки у зміцненні обороноздатності нашої держави.

Заступник керівника Офісу Президента наголосив, що Україна розраховує отримати рішення щодо початку переговорів про вступ до ЄС іще цього року. Він також відзначив важливість досягнення практичних результатів Вільнюського саміту НАТО в контексті просування євроатлантичних прагнень нашої країни.

Головною темою зустрічі стало залучення чеських партнерів до відбудови України, зокрема у сфері енергетики, медицини та транспортної інфраструктури.

«Приємно, що в питанні відновлення та економічної відбудови ми користуємося потужною підтримкою з боку Чехії», – наголосив Ігор Жовква.

Співрозмовники обговорили можливості реалізації конкретних проектів на території Дніпропетровської області, патронат над якою взяла на себе Чехія.

Чеська сторона також висловила готовність сприяти залученню інших партнерів до відбудови та реалізації нових проектів на території нашої країни.