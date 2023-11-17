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Ігор Жовква розпочав переговори з Німеччиною щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки

17 листопада 2023 року - 19:59

Ігор Жовква розпочав переговори з Німеччиною щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки

За дорученням Президента України та керівника Офісу Глави держави сьогодні розпочато перший раунд переговорів із Федеративною Республікою Німеччина стосовно двосторонніх гарантій безпеки, як це передбачено Спільною декларацією про підтримку України, укладеною 12 липня 2023 року у Вільнюсі.

Українську переговорну групу очолив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

Німеччина долучилася до п’яти інших держав G7, із якими Україна вже розпочала відповідні двосторонні переговори.

«Німеччина – наш надійний партнер та один із лідерів фінансової, військової та гуманітарної допомоги Україні. Без Німеччини неможливо уявити дієвість гарантій безпеки, а також майбутнє членство України у євроатлантичній спільноті. Саме тому початок двосторонніх безпекових переговорів із Німеччиною такий важливий», – наголосив Ігор Жовква.

Під час переговорів сторони обмінялися баченням підходів до майбутніх двосторонніх гарантій безпеки, їхнього формату й наповнення, а також узгодили план подальших дій.

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