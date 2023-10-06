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Ігор Жовква розпочав переговори з Японією щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки

7 жовтня 2023 року - 16:05

Ігор Жовква розпочав переговори з Японією щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки

За дорученням Президента України та керівника Офісу Президента України сьогодні розпочато перший раунд переговорів із Японією щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки, як це передбачено Спільною декларацією про підтримку України. Українську переговорну групу очолив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква. До неї увійшли також заступник керівника Офісу Роман Машовець, заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький, радник керівника Офісу Президента Олександр Бевз.  

Японія стала четвертою після США, Великої Британії та Канади державою, із якою Україна розпочала відповідні переговори. 

«Початок двосторонніх консультацій із Японією є не лише підтвердженням нашого стратегічного партнерства, але й демонстрацією глобальної підтримки України, яка виходить далеко за межі Європи й Північної Америки. Символічно, що двосторонні переговори про гарантії безпеки Японія розпочала з Україною саме під час свого головування в «Групі семи», – наголосив Ігор Жовква.

Ці двосторонні гарантії для України є продовженням значної нелетальної, безпекової, гуманітарної та фінансової допомоги, яку Японія надає нашій країні з початку повномасштабного вторгнення Росії. Невід’ємною складовою частиною гарантій безпеки є також допомога в економічній відбудові України, яку додатково обговорюватимуть під час Конференції з питань відновлення України, що запланована на початок наступного року в Японії.

Сторони домовилися про подальшу координацію та узгодили план двосторонніх переговорів до кінця цього року.

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