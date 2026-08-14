Ігор Жовква та генеральна секретарка Всесвітньої туристичної організації ООН обговорили відновлення України, безпеку туристів та залучення інвестицій

У Києві заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із генеральною секретаркою Всесвітньої туристичної організації ООН (ЮНВТО) Шейхою Насер Аль Нуваіс. Це перший візит генерального секретаря організації до нашої держави з 2016 року.

Ігор Жовква подякував за візит і солідарність з Україною, відзначив принципову позицію ЮНВТО від початку повномасштабного російського вторгнення, зокрема призупинення членства Росії у Генеральній асамблеї Всесвітньої туристичної організації ООН.

Заступник керівника Офісу Президента поінформував про руйнування, яких Росія завдала цивільній та енергетичній інфраструктурі, а також об’єктам культурної спадщини України. Сторони обговорили участь ЮНВТО у відбудові нашої держави й залученні міжнародної та донорської підтримки для відновлення туристичної інфраструктури. Ішлося й про перспективи освітньої співпраці та студентських обмінів у сфері туризму.

Окрему увагу приділили безпеці туристів і стійкості туристичної галузі в умовах війни. Заступник керівника Офісу Президента наголосив, що туризм важливий для розвитку та економічного зростання України. За його словами, до початку повномасштабної російської агресії нашу державу відвідували близько 30 мільйонів людей, а внесок туризму в економіку країни становив близько 5% ВВП. Відновлення й подальший розвиток цієї сфери матимуть важливе значення для економічного зростання України та розвитку її регіонів.

«Україна сьогодні має досвід, якого, на жаль, не повинна була б мати жодна країна. Водночас ми готові ділитися напрацьованими рішеннями щодо гарантування безпеки людей, стійкості туристичної інфраструктури та функціонування галузі в надзвичайних умовах», – зазначив Ігор Жовква.

У Києві Шейха Насер Аль Нуваіс також відвідала Національний заповідник «Софія Київська» – одну з найвизначніших пам’яток української історії та культури.