З нагоди 975-річчя з моменту створення Києво-Печерської лаври Президент узяв участь у відкритті виставки, присвяченої історії Лаври, та зустрівся з гендиректором ЮНЕСКО

З нагоди відзначення 975-річчя Києво-Печерської лаври Президент України Володимир Зеленський узяв участь у відкритті виставки «Духовні скарби нації. Ризниця Києво-Печерської лаври», де також зустрівся з генеральним директором ЮНЕСКО Халедом Ель-Енані, який уперше на своїй посаді приїхав до України.

На заході були присутні: генеральна секретарка Всесвітньої туристичної організації ООН (ЮНВТО) Шейха Насер Аль Нуваіс, делегат Федеральної ради Швейцарії з питань України Жак Гербер, заступник міністра закордонних справ Вірменії Ваган Костанян, предстоятель Православної церкви України Блаженніший митрополит Київський та всієї України Епіфаній.

Виставка «Духовні скарби нації. Ризниця Києво-Печерської лаври» присвячена історії Лаври. Там зібрані атрибути для богослужіння, книги, ікони, портрети архімандритів, які створили ризницю, архівні документи та біографії меценатів.

Глава держави подивився експонати й зробив перший запис у Книзі хранителів і ктиторів Києво-Печерської лаври, яка зберігатиметься в Успенському соборі. Також записи в Книзі зробили гендиректор ЮНЕСКО, генеральна секретарка Всесвітньої туристичної організації ООН, делегат Федеральної ради Швейцарії з питань України та предстоятель Православної церкви України.