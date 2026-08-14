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Участь Президента в заходах з нагоди відзначення 975-річчя Києво-Печерської лаври
Участь Президента в заходах з нагоди відзначення 975-річчя Києво-Печерської лаври

15 серпня 2026 року - 19:50

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З нагоди 975-річчя з моменту створення Києво-Печерської лаври Президент узяв участь у відкритті виставки, присвяченої історії Лаври, та зустрівся з гендиректором ЮНЕСКО

15 серпня 2026 року - 20:08

З нагоди 975-річчя з моменту створення Києво-Печерської лаври Президент узяв участь у відкритті виставки, присвяченої історії Лаври, та зустрівся з гендиректором ЮНЕСКО

З нагоди відзначення 975-річчя Києво-Печерської лаври Президент України Володимир Зеленський узяв участь у відкритті виставки «Духовні скарби нації. Ризниця Києво-Печерської лаври», де також зустрівся з генеральним директором ЮНЕСКО Халедом Ель-Енані, який уперше на своїй посаді приїхав до України.

На заході були присутні: генеральна секретарка Всесвітньої туристичної організації ООН (ЮНВТО) Шейха Насер Аль Нуваіс, делегат Федеральної ради Швейцарії з питань України Жак Гербер, заступник міністра закордонних справ Вірменії Ваган Костанян, предстоятель Православної церкви України Блаженніший митрополит Київський та всієї України Епіфаній.

Виставка «Духовні скарби нації. Ризниця Києво-Печерської лаври» присвячена історії Лаври. Там зібрані атрибути для богослужіння, книги, ікони, портрети  архімандритів, які створили ризницю, архівні документи та біографії меценатів.

Глава держави подивився експонати й зробив перший запис у Книзі хранителів і ктиторів Києво-Печерської лаври, яка зберігатиметься в Успенському соборі. Також записи в Книзі зробили гендиректор ЮНЕСКО, генеральна секретарка Всесвітньої туристичної організації ООН, делегат Федеральної ради Швейцарії з питань України та предстоятель Православної церкви України.

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Участь Президента в заходах з нагоди відзначення 975-річчя Києво-Печерської лаври

15 серпня 2026 року - 19:50
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