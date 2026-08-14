Президенти України та Єгипту обговорили продовольчу безпеку та двосторонні відносини

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі.

Глава держави подякував Президенту Єгипту за увагу до викликів продовольчій безпеці та до ситуації в нашому Чорноморському регіоні.

«Україна – це один із найбільших постачальників продовольства для Єгипту, значної частини інших країн Африки, Близького Сходу. Зараз постачання під великою загрозою через російську війну», – сказав Володимир Зеленський.

На жаль, через російські удари по вантажних суднах загинуло й два громадянина Єгипту. Президент України висловив співчуття Президенту Єгипту.

Глава держави зазначив, що вже є відчутне скорочення постачання і це може мати дуже неприємні наслідки через зростання цін та дефіцити. Лідери обговорили, як цьому протидіяти й захищати життя.

Володимир Зеленський та Абдель Фаттах Ас-Сісі детально говорили й про енергетичну співпрацю і двосторонні відносини між Україною та Єгиптом.

«Домовилися, що команди опрацюють усе, про що ми говорили. І окремо хочу подякувати пану Президенту за його оцінку, що дипломатія повинна спрацювати для завершення війни», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави запросив Президента Єгипту приїхати до України.