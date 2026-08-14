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Україна застосувала санкції проти суб’єктів, причетних до незаконного вивезення українського зерна

14 серпня 2026 року - 19:31

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій проти осіб і компаній, причетних до незаконного вивезення українського зерна, і суден, які в цьому задіяні.

До санкційного пакета ввійшли 13 морських суден, що використовують прапори: РФ – 8, Панами – 3, Белізу та Сен-Кітс і Невісу – по одному, а також 11 громадян Росії та 28 юридичних осіб.

Всі вони причетні до незаконного вивезення українського зерна з тимчасово окупованих територій України. Санкції також запроваджені проти власників цих суден та їхніх капітанів і компаній, залучених до вивезення нашого зерна.

Україна надасть усю необхідну інформацію партнерам для синхронізації санкцій у міжнародних юрисдикціях.

«Незаконне вивезення українського зерна з тимчасово окупованих територій повинне мати наслідки для всіх, хто до цього причетний: від компаній і власників до капітанів та суден. Розраховуємо, що наші міжнародні партнери не допускатимуть його потрапляння на свої ринки», – зазначив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №725/2026

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