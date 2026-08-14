Завдяки всім рішенням від минулої осені ми змогли зимою та весною цього року перейти до значно більш технологічної оборони – звернення Президента

Шановні українці, шановні українки!

Сьогодні було багато питань, і саме питань військових. Доповідь Головкома Збройних Сил Драпатого – визначили кроки й засоби, щоб посилити напрямки Слов’янська та Костянтинівки. Я хочу подякувати всім нашим підрозділам, які знищують окупанта, протидіють російським штурмам, російському «просочуванню». Я розраховую, що зараз, у серпні, буде не менше ніж 30 тисяч знищених окупантів. Ми говорили сьогодні з міністром оборони Хмарою про нашу потребу в дронах, у технологічній складовій. Детально обговорили і з ним, і на Ставці питання фінансів на армію. Треба максимально заповнити дефіцит. Обсяг серйозний: у першому півріччі було значно більше витрат, і це новий виклик тепер – знайти необхідні фінанси. Додаткові фінанси. Ми будемо говорити з партнерами. Також розраховую, що уряд України разом із парламентарями будуть працювати так, щоб Україна отримувала необхідні кошти. Технологічність нашої армії, наших оборонних операцій повинна й надалі зростати. І тільки так. Завдяки всім рішенням від минулої осені – політичним рішенням, фінансовим рішенням, технологічному вибору, який ми зробили рік тому, – ми змогли зимою, змогли весною цього року перейти до значно більш технологічної оборони. Виконується план далекобійних санкцій, все більше і наших мідстрайків. Фактично ми спрацювали на блокування російського півдня, і цю стратегічну операцію розширюємо. Розширюємо цілком справедливо – у відповідь на російські удари по наших портах, по наших містах. І кожен рівень тиску на Росію повинен підводити цю країну – їхнє суспільство, передусім – до бажання їхню війну завершити. Наші санкції проти російських НПЗ, інших об’єктів російської нафтової сфери, наші мідстрайки щодо російської воєнної логістики, наша операція в акваторії Чорного моря та Азовського моря – все це працює на обмеження потенціалу російської війни. Важливо продовжити це також і більш активними політичними та юридичними діями. Сьогодні є український санкційний пакет проти компаній та проти суден, які вивозять вкрадене на тимчасово окупованій території України зерно та інші товари. Ми готуємо нові пакети санкцій проти російської воєнної промисловості, проти фінансових ланцюжків і посередників. На жаль, зараз досі значна кількість російських підприємств, що працюють на війну, – не під санкціями світу, і за час серпня – вересня це треба виправити. Ми будемо говорити з лідерами на всіх робочих рівнях. Пряме завдання для української дипломатії – у значимих юрисдикціях світу повинні бути в санкціях ті компанії та фізичні особи з Росії, ті особи, які Росії допомагають, чий вплив дійсно має значення з точки зору затягування цієї війни та виробництва російських ракет і безпілотників.

І ще одне.

Ми продовжуємо роботу заради ППО для України – ракет, які необхідні для захисту життя, і домовленостей заради виробництва в Україні. Це все буде. Це не просто, але все це буде. За час війни ми вже багато разів говорили про зброю, засоби, техніку, про які спершу чули, що це начебто неможливо. Потім чули: українці начебто не зможуть, бо потрібні десятиліття, щоб змогли. F-16, виробництво мільйонів дронів на рік, спеціальні ракетні технології… І ми це змогли. Так само буде й з антибалістикою, так само буде і з «петріотами» в Україні. Але кожне затягування, яке, на жаль, є на рівні політики, просто забирає життя. Важливо бути швидкими, бути всіма силами направленими на захист життя і на обмеження ресурсів Росії для війни. Агресор повинен відчувати, що світ є, і справді є і діє світ, щоб війну завершити, а не просто дивиться, як війна триває. Я дякую кожному, хто справді допомагає нам, допомагає Україні! Я дякую всім, хто захищає нас, хто захищає Україну!

Слава Україні!