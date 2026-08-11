Президент провів Ставку, на якій обговорили фінансування Сил оборони і безпеки України на осінньо-зимовий період

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому обговорили фінансування, потрібне для Сил оборони і безпеки України на осінньо-зимовий період.

На засіданні визначили основні дефіцити й додаткові потреби для розвитку найбільш інноваційних і технологічних видів зброї, прискорення виробництва ударних засобів і нових типів захисної зброї, зокрема реактивних перехоплювачів.

Розвідки надали оновлену інформацію щодо планів Росії. Україна готує протидію та асиметричні контрзаходи.

«У щотижневому форматі аналізуємо результати далекобійних санкцій проти Росії, а також санкцій середньої дальності. Визначений план санкцій виконується, і оперативно корегуємо пріоритети так, щоб спроможності України на 100% відповідали необхідності досягти усіх цілей нашого плану санкцій», – зазначив Глава держави.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Ігор Клименко доповів про стан виконання рішень Ставки та РНБО й напрями, які потребують додаткової уваги.

Була окрема доповідь спеціальних служб про стан виконання точкових операцій щодо колаборантів на тимчасово окупованій території, зокрема в Севастополі, які беруть участь у російських ударах проти України та українців. Президент наголосив, що відповідальність колаборантів неминуча.