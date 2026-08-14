Треба зробити значно більше, щоб в історії українських святинь було майбутнє – Президент на заходах із нагоди 975-річчя з моменту створення Києво-Печерської лаври

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про кроки для збереження національних святинь Українського народу. Про це Глава держави повідомив на заході з нагоди відзначення 975-річчя Києво-Печерської лаври.

Президент зазначив, що Лавра є справжнім осередком духовної сили України та Українського народу, духовної незалежності, одним з історичних і культурних джерел української державності.

«Тут, у Лаврі, і в інших таких наших місцях, у таких наших національних святинях відчуваєш себе частиною значно більшого. Дійсно більшого й довшого, ніж твоя особиста історія, твої особисті переживання і особиста пам'ять», – зауважив Володимир Зеленський.

За словами Глави держави, так само визначальними для України є Софія Київська, церкви Чернігова, собор Святого Юра у Львові, Горянська ротонда на Закарпатті, Тарасова гора, Чигирин, Суботів, Холодний Яр та садиба Григорія Сковороди на Харківщині, яку росіяни спалили і яку необхідно відновити.

Президент наголосив, що Україна має берегти кожну національну святиню та свою культурну спадщину й залучати ще більше світової уваги до російської війни.

«Тим більше – берегти зараз, коли до викликів плину часу додалися ще й виклики абсолютно безбожної, тупої російської війни проти України, наших людей, проти всіх місць нашої культури, нашої історії, нашої пам'яті, проти всіх місць людяності. Треба бути абсолютно нікчемними й абсолютно глупими, щоб ударити по Лаврі. Але Росія це зробила», – зазначив Володимир Зеленський.

За час війни внаслідок російських ударів пошкоджені Лавра, Софія Київська, спалені сотні церков в Україні, пошкоджень зазнали Бабин Яр у Києві та Дробицький Яр на Харківщині, зруйновані десятки молитовних будинків, музеїв, музейних колекцій тощо.

«Сьогодні я підписав указ про заходи на рівні нашої держави, щоб захистити українські національні святині. До Дня Незалежності України буде підготовлений закон про наші українські національні святині», – повідомив Президент.

Глава держави закликав депутатів Верховної Ради підтримати відповідний документ, щоб чітко визначити, що є українськими святинями та які кроки потрібні для їх захисту. За словами Володимира Зеленського, статус національних святинь України, який буде закріплений законом, дасть більше фінансових, політичних та юридичних можливостей для їх захисту.

«Від усіх наших державних інституцій нам треба більше вашої ініціативи, більше здатності шукати й знаходити ресурси та фінанси у світі для того, щоб українська спадщина була під захистом. Нам треба більше системних державних кроків, щоб разом із нашими партнерами утверджувати відповідальність Росії та її воєнних злочинців за удари по культурній і духовній спадщині України, а отже, по спадщині Європи та всього людства», – наголосив Глава держави.

Президент додав, що більше українських святинь заслуговують стати частиною світової спадщини ЮНЕСКО й отримати відповідні увагу, захист і можливості для відновлення. Також потрібно більше політичної санкційної роботи для захисту святинь, зокрема на тимчасово окупованих територіях.

Володимир Зеленський акцентував, що тільки українці можуть подбати про збереження місць духовної сили нашої країни та пам'яті Кримськотатарського народу й об'єднати світ, щоб людяність, культура та історія в цьому протистоянні з Росією виграли.

«Хай сьогодні, на Успіння, у святій київській Лаврі ми всі одне одному пообіцяємо, що Україна буде, і що наші національні святині будуть, і що зусилля ваші для цього будуть максимальні, і що діти наші, і наші онуки, і всі інші наші покоління українців, коли прийдуть сюди, в нашу Лавру та в інші наші національні святині, зможуть побачити тут не Росію, а, безумовно, нормальне людське життя. Не Росію, а життя України», – підсумував Глава держави.

Володимир Зеленський вручив ордени «За заслуги» ІІІ ступеня та княгині Ольги ІІІ ступеня, відзнаки Президента України «Хрест Івана Мазепи» та присвоїв почесні звання «Заслужений працівник культури України». Серед нагороджених – працівники Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», які допомагали у збереженні пам’ятки та дослідженні історії Лаври й зробили внесок у її розвиток, представники культури, меценатських і благодійних організацій.

Зокрема, орден за заслуги ІІІ ступеня отримав почесний консул Литви, керівник Благодійного фонду «Корона князів Острозьких» Робертас Габулас, який зробив внесок у багаторічне фінансування відтворення пам’ятника князю Костянтину Острозькому в Успенському соборі Києво-Печерської лаври та підтримку виставок українських музейних колекцій у Литві, допомагає дітям українських захисників і бере участь у програмах реабілітації українських воїнів.