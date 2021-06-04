Ігор Жовква в Будапешті обговорив комплекс питань українсько-угорських відносин та міжнародного порядку денного

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква під час візиту до Угорщини провів робочі консультації з дипломатичним радником Прем’єр-міністра цієї країни Яношем Баллою.

На початку зустрічі співрозмовники докладно обговорили розвиток безпекової ситуації на сході України. Ігор Жовква відзначив триваючі порушення режиму припинення вогню з боку підтримуваних Росією збройних формувань, наслідком яких є збільшення кількості загиблих українських військових.

Співрозмовники позитивно оцінили участь підрозділу Десантно-штурмових військ Збройних Сил України на запрошення угорської сторони у військових навчаннях Saber Guardian – 2021, які проводилися в Угорщині у травні-червні 2021 року.

Ігор Жовква подякував за незмінну підтримку з боку Угорщини суверенітету й територіальної цілісності України та висловив сподівання, що мирне врегулювання ситуації на Донбасі буде серед пріоритетів головування Угорщини в Комітеті міністрів Ради Європи.

Сторони відзначили погіршення ситуації в окупованому Росією Криму, зокрема стосовно системних порушень прав людини. Ігор Жовква ознайомив співрозмовника з ініціативою Президента України Володимира Зеленського щодо створення Кримської платформи.

Співрозмовники позитивно оцінили регулярні двосторонні контакти між представниками влади України та Угорщини, а також продовження діяльності відповідних підгруп міжвідомчої робочої групи з питань освіти. Відзначено наміри сторін підписати найближчим часом Угоду про взаємне визнання документів про освіту й наукові ступені між Україною та Угорщиною.

«Налаштованість на пошук взаємоприйнятного рішення з чутливих питань щодо освіти та національних меншин відкриває для нас вікно можливостей для того, щоб перевести зазначені питання з політичного на експертний рівень і нормалізувати двосторонні українсько-угорські відносини», – наголосив Ігор Жовква.

Окрему увагу під час зустрічі приділили реалізації європейських прагнень України. Ігор Жовква поінформував співрозмовника про основні пріоритети України у відносинах з ЄС, зокрема в контексті підготовки до 23-го Саміту Україна – ЄС. Серед цих пріоритетів важливе місце посідає визнання європейської перспективи України. У зв’язку з цим співрозмовники продовжили обговорення проекту відповідної двосторонньої політичної декларації.

У Будапешті заступник керівника Офісу Президента також зустрівся з головним дипломатичним радником Президента Угорщини Габріелою Кересть та з державним секретарем з питань політики безпеки Міністерства зовнішньої економіки й закордонних справ Угорщини Петером Стараї.

Під час цих заходів основна увага була приділена безпековій ситуації на сході України та в тимчасово окупованому Криму, а також порядку денному відносин України з ЄС і НАТО. Ігор Жовква привітав намір очільника зовнішньополітичного відомства Угорщини Петера Сіярто здійснити поїздку на схід України в межах головування Угорщини в Комітеті міністрів Ради Європи.

Крім того, Ігор Жовква зустрівся з представниками української громади Угорщини й подякував Товариству української культури Угорщини, Українській асоціації «Єдність» та Українському культурному об’єднанню області Чонград за листи, направлені на адресу угорського керівництва, з закликом до подальшої підтримки Будапештом Києва в протидії агресії РФ в умовах нарощування російської військової присутності вздовж українського кордону та на тимчасово окупованих українських територіях на сході та в Криму, а також стосовно надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО й реалізації євроатлантичного курсу нашої країни.