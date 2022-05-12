Ігор Жовква відзначив важливість допомоги Естонії в питанні євроінтеграційного руху України

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів відеоконсультації з радником Прем’єр-міністра Естонської Республіки з питань зовнішньої політики Лііс Ліпре-Ярмою.

Ігор Жовква докладно ознайомив співрозмовницю з безпековою ситуацією в нашій країні та з протидією російській військовій агресії. Він висловив щиру подяку уряду Естонії та естонському народу за непохитну політичну підтримку й важливу практичну допомогу, яку надає Україні офіційний Таллінн.

«Ми високо цінуємо той факт, що Естонія стала першою державою, парламент якої ухвалив рішення про визнання війни Росії проти України актом геноциду», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

Окрему увагу під час розмови було приділено важливості продовження санкційного тиску на Росію з боку Європейського Союзу задля якомога швидшого завершення війни та звільнення тимчасово окупованих територій Української держави.

Співрозмовники докладно обговорили двосторонню співпрацю задля реалізації стратегічного курсу України на європейську інтеграцію. Ігор Жовква відзначив важливість дієвої допомоги Естонії в питанні євроінтеграційного руху України та намірів нашої держави отримати найближчим часом статус країни – кандидата на вступ до Євросоюзу.

Ігор Жовква та Лііс Ліпре-Ярма також скоординували графік двосторонніх заходів високого рівня на найближчу перспективу.