Ігор Жовква взяв участь у 18-му Міжнародному форумі з питань безпеки GLOBSEC-2023

За дорученням керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака заступник керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква взяв участь в онлайн-режимі у Міжнародному форумі GLOBSEC-2023, який проводиться 29–31 травня в м. Братиславі (Словаччина).

Цьогорічний захід, у якому беруть участь понад 1300 представників із 63 країн світу, присвячений передусім Україні, її підтримці та пошуку шляхів прискорення відновлення сталого миру й безпеки в регіоні.

Важливими темами заходу стали: українська формула миру, євроатлантична інтеграція та підготовка до Вільнюського саміту НАТО, наближення перемоги України й надання нашій державі дієвих гарантій безпеки.

Ігор Жовква відкрив одну з панельних дискусій другого дня форуму на тему «Мир зараз: яким чином?» У виступі він детально окреслив суть української формули миру, запропонованої Президентом Володимиром Зеленським, і наголосив на її безальтернативності як основи для досягнення миру в Україні.

«Оскільки війна відбувається на території України, саме українцям вирішувати, на яких умовах вона має завершитися і як має виглядати справедливий мир», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

За словами Ігоря Жовкви, українська формула миру предметно обговорювалася під час саміту G7 у Японії з лідерами як держав «Великої сімки», так і окремих країн Глобального Півдня, а також на саміті Ліги арабських держав у Саудівській Аравії.

«Нині ми працюємо над якнайширшим залученням міжнародної спільноти, зокрема й країн Глобального Півдня, до імплементації формули та проведення Глобального саміту миру вже в найближчому майбутньому», – акцентував заступник керівника Офісу Президента.

Водночас він зазначив, що «мирні ініціативи» інших держав можуть братися до уваги лише тоді, коли вони однозначно засуджують російську агресію та як перший крок передбачають повне й беззастережне виведення всіх російських військ із території України в межах її міжнародно визнаних кордонів 1991 року.

Було наголошено на важливості послідовної імплементації всіх десяти пунктів формули, що закінчиться за столом переговорів визначенням умов подальшого співіснування двох держав.

На завершення Ігор Жовква наголосив: «Україна непохитна у своєму прагненні дійсно справедливого й тривалого миру. Будь-які пропозиції переговорів держави-агресора, які передбачають призупинення бойових дій і дають Росії змогу накопичити сили, абсолютно неприйнятні».