Ігор Жовква зустрівся з керівництвом комітетів парламентів Фінляндії та країн Балтії 

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч з делегацією керівництва комітетів національних парламентів Фінляндії та країн Балтії.

У зустрічі взяли участь керівники комітетів у закордонних справах парламенту Фінляндії Юсі Халла-ахо, Естонії – Марко Міхкельсон, Латвії – Ріхард Колс, Литви – Лайма-Лючія Андрієкєнє.

Ігор Жовква ознайомив іноземних парламентарів з актуальною безпековою ситуацією в нашій державі в контексті російської агресії, що триває. Він закликав докладати максимальних зусиль задля збільшення обсягів важкого озброєння, що надається Україні, а також посилення санкційного тиску на РФ.

У цьому зв’язку Ігор Жовква висловив подяку учасникам зустрічі за підписання разом з очільниками парламентських комітетів Данії, Польщі та Чехії Спільної заяви про посилення санкцій щодо Росії за війну, яка ведеться проти України.

«Важливим елементом санкцій має стати обмеження на рівні Євросоюзу видачі віз російським громадянам», – наголосив Ігор Жовква.

Співрозмовники обговорили перспективи участі країн Балтії та Фінляндії в масштабній ініціативі з відбудови України, зокрема шляхом патронату над одним з регіонів чи міст нашої держави або реалізації конкретних проектів.

Під час зустрічі також було детально обговорено стан виконання Україною рекомендацій Європейської комісії, необхідних для подальшого просування України на шляху до членства в ЄС.

«Імплементація рекомендацій Єврокомісії є амбітним і водночас реалістичним завданням. Ми консолідували роботу всіх гілок української влади для того, щоб вже у 2023 році перейти до наступного етапу – початку переговорів про вступ до ЄС», – зазначив Ігор Жовква.

Керівники комітетів національних парламентів Фінляндії та країн Балтії підтвердили незмінність підтримки євроінтеграційної стратегії України та налаштованість надавати необхідну експертну допомогу в контексті подальшого руху нашої держави до членства у Євросоюзі.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено питанню діяльності Кримської платформи. Заступник керівника Офісу Президента подякував Фінляндії та країнам Балтії, які були представлені на рівні глав держав на онлайн-саміті ініціативи, що відбувся 23 серпня 2022 року.

Ігор Жовква наголосив, що Україна продовжуватиме роботу, спрямовану на деокупацію АР Крим та міста Севастополя. З цією метою наша держава ініціює проведення найближчим часом першого парламентського саміту Кримської платформи.