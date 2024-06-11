Інформаційний бюлетень: Двостороння безпекова угода між Україною та США

13 червня 2024 року Президент України Володимир Зеленський і Президент США Джозеф Байден підписали історичну Двосторонню безпекову угоду між Україною та США, яка відображає тісне партнерство між нашими двома демократіями. Сьогодні Сполучені Штати надсилають потужний сигнал про рішучу підтримку України зараз і в майбутньому. В межах цієї угоди Сполучені Штати працюватимуть із нашими партнерами над зміцненням здатності України захищати себе зараз і стримувати майбутню агресію. Роблячи це, Сполучені Штати зміцнять безпеку України, яка є ключовою для європейської безпеки та американської безпеки.

Більш ніж через два роки після жорстокого й неспровокованого нападу Росії на Україну, сьогодні Президент Байден недвозначно заявляє, що Сполучені Штати та їхні партнери підтримуватимуть Україну в її боротьбі за свою свободу та принципи, закріплені в Статуті ООН.

З підписанням цієї 10-річної угоди Сполучені Штати та Україна працюватимуть разом, щоб:

Розбудовувати та підтримувати надійну оборону та спроможність України до стримування. Угода викладає бачення майбутніх українських Збройних Сил, які є сильними, стійкими та життєздатними. Сполучені Штати та Україна поглиблюватимуть співпрацю у сфері безпеки та оборони й тісно співпрацюватимуть із широкою мережею партнерів України у сфері безпеки. Сполучені Штати підтримуватимуть увесь спектр поточних оборонних потреб України зараз і в довгостроковій перспективі, допомагаючи Україні перемогти у війні та посилюючи її можливості стримування майбутніх загроз. Разом ми розширюватимемо обмін розвідданими, посилюватимемо оперативну сумісність між нашими Збройними Силами відповідно до стандартів НАТО і працюватимемо з нашими союзниками та партнерами над тим, щоб позиціонувати Україну як довгострокового контрибутора європейської безпеки.

Угода викладає бачення майбутніх українських Збройних Сил, які є сильними, стійкими та життєздатними. Сполучені Штати та Україна поглиблюватимуть співпрацю у сфері безпеки та оборони й тісно співпрацюватимуть із широкою мережею партнерів України у сфері безпеки. Сполучені Штати підтримуватимуть увесь спектр поточних оборонних потреб України зараз і в довгостроковій перспективі, допомагаючи Україні перемогти у війні та посилюючи її можливості стримування майбутніх загроз. Разом ми розширюватимемо обмін розвідданими, посилюватимемо оперативну сумісність між нашими Збройними Силами відповідно до стандартів НАТО і працюватимемо з нашими союзниками та партнерами над тим, щоб позиціонувати Україну як довгострокового контрибутора європейської безпеки. Посилити спроможність України підтримувати свою боротьбу в довгостроковій перспективі, зокрема спираючись на зусилля, спрямовані на зміцнення оборонно-промислової бази України, а також підтримуючи її економічне відновлення та енергетичну безпеку.

зокрема спираючись на зусилля, спрямовані на зміцнення оборонно-промислової бази України, а також підтримуючи її економічне відновлення та енергетичну безпеку. Прискорити євроатлантичну інтеграцію України, зокрема шляхом здійснення Україною реформ демократичних, економічних та безпекових інститутів відповідно до її цілей вступу до ЄС та програми реформ НАТО.

зокрема шляхом здійснення Україною реформ демократичних, економічних та безпекових інститутів відповідно до її цілей вступу до ЄС та програми реформ НАТО. Досягти справедливого миру, який би поважав права України згідно з міжнародним правом, спирався на широку глобальну підтримку, підтримував ключові принципи Статуту ООН, включно із суверенітетом і територіальною цілісністю, а також передбачав відповідальність Росії за її дії.

який би поважав права України згідно з міжнародним правом, спирався на широку глобальну підтримку, підтримував ключові принципи Статуту ООН, включно із суверенітетом і територіальною цілісністю, а також передбачав відповідальність Росії за її дії. Провести консультації на найвищому рівні у випадку майбутнього збройного нападу Росії на Україну з метою визначення відповідних та необхідних заходів для підтримки України та накладення санкцій на Росію.

Ця угода, разом із взаємопідсилювальними безпековими угодами та домовленостями, які Україна підписала із широкою мережею партнерів у межах Спільної декларації G7 про підтримку України, є ключовою частиною ланки до членства України в НАТО. Як заявив Президент Байден у Вільнюсі минулого року і як погодилися союзники по НАТО, майбутнє України – в НАТО. Сполучені Штати не чекають на завершення процесу вступу до НАТО, щоб узяти на себе довгострокові зобов'язання щодо безпеки України, щоб протистояти безпосереднім загрозам, із якими вона стикається, і стримувати будь-яку агресію, яка може статися.

Сполучені Штати продовжуватимуть працювати із широкою коаліцією союзників і партнерів, щоб продовжувати накладати санкції на Російську Федерацію доти, доки триває її агресія проти України.

У 2024 році Конгрес США виділив 61 мільярд доларів у відповідь на війну в Україні в межах двопартійної демонстрації підтримки України. Для реалізації цілей, викладених у цій угоді та додатку до неї, адміністрація Байдена тісно співпрацюватиме з Конгресом США, щоб розвивати додаткову допомогу Україні у сфері національної безпеки та розробити стійкі рівні допомоги Україні на довгострокову перспективу. Сполучені Штати продовжать працювати із союзниками та партнерами, зокрема з 16 іншими країнами, які вже уклали свої двосторонні безпекові угоди, і ще з 15 країнами, які ведуть переговори про укладення угод з Україною, для збереження збалансованого розподілу відповідальності й тягаря з метою забезпечення необхідних можливостей для майбутніх Сил оборони України.

Сьогодні Сполучені Штати надсилають найчіткіший сигнал: Сполучені Штати стоять на боці народу України, який захищає свою свободу та демократію. Україна може розраховувати на міцність американсько-українського партнерства.