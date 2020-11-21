Ініційований Президентом пакет підтримки бізнесу має бути проголосований Радою якнайшвидше, щоб підприємці могли отримати допомогу вже до кінця року – Юлія Ковалів

Верховна Рада мала б якнайшвидше ухвалити ініційований Президентом України Володимиром Зеленським пакет законопроектів щодо підтримки підприємців на випадок посилення карантинних заходів, щоб уряд міг до кінця року надати кошти бізнесу. Про це заявила заступник керівника Офісу Президента України Юлія Ковалів в ефірі програми «Право на владу».

«Президент вніс до парламенту пакет законопроектів, який стосується підтримки бізнесу у випадку, якщо буде запроваджений локдаун. Обсяг цієї підтримки до кінця року, який планується надати і ФОПам, і працівникам ФОПів, і безпосередньо самим підприємствам, сягає від 12 до 15 мільярдів гривень», – зазначила Юлія Ковалів.

За її словами, це вже третій пакет допомоги для підприємців від початку року. Навесні вона спрямовувалася на підтримку малого й середнього бізнесу, зокрема через програму доступних кредитів «5-7-9%», за якою вже видано позики на суму 13,5 млрд грн.

Юлія Ковалів наголосила, що в проектах законів, ініційованих Президентом, чітко зазначені суми допомоги, зокрема 8 тис. грн для ФОПів та кожного найманого працівника. Підприємствам, чия діяльність забороняється на час карантину, компенсуватиметься сплата ЄСВ. А програма кредитування «5-7-9%» буде продовжена та розширена.

«Буду звертатися до депутатів, щоб разом обговорити, аби проголосувати цей законопроект, і з ковідного фонду встигнути до кінця року видати цей пакет підтримки тому бізнесу, який постраждає у разі впровадження локдауну», – сказала заступник керівника Офісу Президента України.

Зі свого боку голова Виконавчого комітету Національної ради реформ при Президентові України Міхеіл Саакашвілі в ефірі програми «СЬОГОДНІ Ранок» на телеканалі «Україна 24» зауважив, що внесення в парламент пакету законопроектів щодо підтримки бізнесу – це важливий крок з боку Глави Української держави.

«Це прояв співчуття та солідарності. Цієї суми декому не вистачить, але Президент дав зрозуміти, що він розуміє і співчуває», – наголосив Міхеіл Саакашвілі.