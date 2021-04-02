Інтерв’ю Президента України катарським ЗМІ

Інтерв’ю Президента України Володимира Зеленського катарським ЗМІ.

– Яка мета візиту Президента України до Держави Катар?

– Насамперед хочу наголосити, що ми з Еміром Катару Його Високістю шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані маємо спільне бачення щодо необхідності інтенсифікації українсько-катарських відносин. Особливо ціную можливість здійснити візит у такий непростий час, коли весь світ протистоїть глобальній пандемії коронавірусу.

Я та члени української делегації відзначили щиру гостинність, з якою нас зустріли в Катарі. Мені особливо приємно, що мій візит відбувається напередодні 28-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Катаром. Я дуже радий, що за цей час наші країни побудували по-справжньому міцні партнерські взаємини, які ґрунтуються на принципах довіри, дружби та взаємоповаги.

Звісно, головною метою мого візиту є переговори з керівництвом Держави Катар, зокрема з Еміром Катару Його Високістю шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані та Прем’єр-міністром, міністром внутрішніх справ Катару шейхом Халідом бін Халіфою Аль Тані. Я вважаю, що підтримка високої динаміки політичного діалогу на найвищому рівні між нашими країнами є важливою складовою подальшого розвитку взаємовигідного партнерства. Високо ціную зусилля Катару, який буквально на очах забезпечив собі гідне місце серед найрозвиненіших держав світу.

Упродовж останніх років нам вдалося значно активізувати співпрацю між двома країнами у різних галузях. Проте знаю, що потенціал нашого партнерства значно більший. Тому переконаний, що мій візит до Катару надасть додаткового імпульсу поглибленню дружніх українсько-катарських відносин.

– Хто супроводжує Президента України під час цього візиту? Хто входить до складу української делегації?

– Під час візиту мене супроводжує численна делегація високого рівня. Це свідчить про значну кількість важливих проектів та перспектив розширення взаємодії у різних галузях. Зокрема, до складу нашої делегації входять міністри внутрішніх справ, енергетики та аграрної політики, низка керівників державних інституцій та установ, серед іншого в галузі інфраструктури та військово-технічного співробітництва, які протягом візиту проведуть окремі переговори зі своїми партнерами тут, у Досі.

– Що можете сказати про катарсько-українські відносини загалом?

– Україна розглядає Катар як одного з ключових партнерів у регіоні Затоки та Арабському світі в цілому. Зараз ми працюємо над збільшенням обсягів економічної співпраці та розширюємо взаємодію між нашими країнами в усіх сферах, що становлять взаємний інтерес.

Приклад цього – постійне зростання обсягів двосторонньої торгівлі, запровадження прямого авіасполучення між нашими столицями та впровадження безвізового режиму поїздок для громадян обох країн.

– Які угоди заплановані до підписання під час цього візиту?

– Сьогодні ми плануємо підписати цілий пакет двосторонніх документів щодо поглиблення співпраці у правовій та безпековій сферах, у галузі продовольчої безпеки, енергетики, молоді та спорту, охорони здоров’я. Також плануємо підписати документи щодо взаємного визнання свідоцтв моряка та посвідчень водія.

Буде підписано низку комерційно-інвестиційних домовленостей щодо розширення інвестиційної співпраці між двома країнами.

Упродовж кількох років обидві сторони активно працювали над цими важливими документами. Це складна та наполеглива робота, за яку я вдячний причетним експертам профільних міністерств та установ України й Катару.

– Як оцінюєте прогрес спільних економічних та інвестиційних проектів між двома країнами?

– Як Президент України я вважаю за необхідне не тільки залучити іноземні інвестиції. Уся моя команда, наш уряд активно працюють над тим, щоб забезпечити прозорі та передбачувані умови для інвесторів, щоб бізнесу було комфортно працювати у нас у країні. Хочу наголосити: Україна відкрита до залучення іноземних інвестицій, зокрема суверенних та інвестиційних фондів Катару, у такі напрями, як високі технології, інфраструктура, фінансовий, енергетичний та аграрний сектори.

Торговельно-економічна співпраця – основа наших відносин з Катаром. Приємно, що двосторонній товарообіг за результатами такого складного, «пандемічного» 2020 року сягнув високих показників – майже 150 млн дол. США. Це вдвічі більше, ніж, наприклад, у 2018 році. А цьогоріч динаміка товарообігу між нашими країнами ще й збільшилася. Однак упевнений, що потенціал нашої торговельно-економічної співпраці значно більший. І ми спостерігаємо активізацію відносин у різних сферах.

Гарний приклад таких можливостей – концесія катарською компанією QTerminals українського порту Ольвія. Приємно, що такі великі бізнес-гравці виходять на український ринок. Зі свого боку хочу ще раз запевнити: мій пріоритет – системне поліпшення інвестиційного клімату та створення в Україні найбільш сприятливих умов для іноземних інвесторів. Для цього ми реформуємо законодавство та реалізовуємо амбітні національні програми.

У лютому 2021 року я підписав закон про так званих інвестнянь, який передбачає підтримку державою стратегічних інвесторів, сума інвестицій яких перевищує 20 мільйонів євро. Також у нас уже функціонує закон про концесію, який заохочує державно-приватне партнерство.

Перспективним для інвесторів є мегапроект «Велике будівництво», який передбачає спорудження доріг та інших інфраструктурних об'єктів.

Влітку цього року ми розпочинаємо історичну земельну реформу, яка встановлює прозорі відносини в аграрній сфері. Україна відома своїми багатющими чорноземами по всьому світу. Дві третини нашої території – це родючі ґрунти. А це – понад 42 мільйони гектарів землі сільськогосподарського призначення. Тому в аграрному секторі у нас багато напрямків для інвестицій: у тваринництво, переробку сільськогосподарської продукції, логістичну інфраструктуру.

– Де бачите нові горизонти для політичного, економічного та комерційного співробітництва між двома країнами?

– Україна є потужним постачальником продукції металургійної промисловості. Також ми – надійний постачальник продукції аграрного сектору та харчової промисловості. Наша країна готова виступити гарантом світової продовольчої безпеки. Українські експортери мають змогу вже зараз впроваджувати необхідні процедури сертифікації, насамперед ідеться про відповідність вимогам «халяль».

Ми зацікавлені у розширенні авіасполучення між Україною та Катаром, що, серед іншого, допоможе створити належні умови для розвитку співпраці в туристичній сфері.

Сподіваюся, цього року, попри COVID-19, нам вдасться провести друге засідання Спільної міжурядової українсько-катарської комісії з економічного, торговельного та технічного співробітництва.

– Як оцінюєте рівень координації між двома країнами з різних міжнародних питань?

– Радий був дізнатися про результати 41-го саміту Ради співробітництва арабських держав Затоки, зокрема досягнуті домовленості щодо політично-дипломатичного примирення між Катаром, з однієї сторони, та Бахрейном, Єгиптом, ОАЕ і Саудівською Аравією. Збереження єдності та солідарності держав – членів Ради залишається невід’ємною запорукою подальшого зміцнення миру, безпеки та стабільності у Близькосхідному регіоні.

Ми також відзначаємо активні посередницькі зусилля Катару з урегулювання міжнародних конфліктів, зокрема в контексті сприяння встановленню миру в Афганістані.

Приємно, що наші країни підтримують тісну взаємодію у межах міжнародних організацій, зокрема в контексті обговорення найбільш актуальної міжнародної проблематики. Ми дуже сподіваємося на подальшу підтримку катарських партнерів щодо важливих для України ініціатив.

Також хочу зазначити, що Україна має традиційно високий рівень взаємодії з Близькосхідним регіоном та ісламським світом у цілому, ми розуміємо арабські країни, вашу культуру та історію, ваш внесок у світову цивілізацію.

– Катар проводитиме чемпіонат світу з футболу – 2022 вперше на Близькому Сході. Як Україна може зробити свій внесок у цю глобальну подію?

– Запорукою справжнього свята для вболівальників стане професійний менеджмент і традиційна гостинність Катару. Хочу додати, що Україна має величезний досвід проведення масових заходів, спортивних змагань. Зокрема, у 2012 році ми приймали чемпіонат Європи з футболу, а у 2019 році в Києві відбувся фінальний матч Ліги чемпіонів серед клубних команд. Тому ми будемо раді поділитися нашим досвідом з катарськими партнерами. Це можуть бути й суто технічні аспекти, і питання безпеки. Також українські компанії зацікавлені в участі у реалізації в Катарі різних інфраструктурних проектів до світового мундіалю.

– Як дві країни можуть співпрацювати у питанні боротьби з пандемією COVID-19? Яким бачите міжнародне співробітництво в цьому напрямі?

– Сьогодні пандемія коронавірусу стала спільною реальністю та глобальним викликом. Це зумовлює необхідність об’єднання зусиль у протистоянні цій проблемі. Катар уже продемонстрував свою солідарність з партнерами. Вдячний за надання Україні у 2020 році гуманітарної медичної допомоги для боротьби з поширенням COVID-19. Вважаю це проявом справжньої дружби.

Ми також вдячні нашим катарським партнерам за допомогу в евакуації літаками авіакомпанії Qatar Airways громадян України з різних куточків світу у найскладніші часи пандемії 2020 року.

Україна високо цінує внесок, який зробив Катар і в глобальні зусилля з боротьби проти коронавірусу. Гуманітарна допомога, надана Катаром багатьом країнам світу, демонструє тверду прихильність вашої країни до духу партнерства та взаємодопомоги у скрутний час.