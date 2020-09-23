Інтерв’ю Президента України китайському інформаційному агентству «Сіньхуа»

Інтерв’ю Президента України Володимира Зеленського китайському інформаційному агентству «Сіньхуа».

– Пане Президенте, після вступу на посаду ви приділяєте особливу увагу розвитку дружнього співробітництва між Китаєм та Україною. Як ви оцінюєте нинішній стан двосторонніх відносин?

– Відносини України з КНР – це давня історія політичного та культурного діалогу, економічної взаємовигідної співпраці, поваги до вибору шляху розвитку один одного. Наші країни мають усі необхідні передумови для розбудови дружніх, взаємовигідних відносин та прагматичної співпраці.

З часу встановлення дипломатичних відносин у 1992 році Україна та Китай досягли значних успіхів у розбудові політичного діалогу та практичного співробітництва – від перших міждержавних контактів і створення двосторонніх механізмів співпраці до стратегічного партнерства, десятиліття зі встановлення якого ми відзначатимемо наступного року.

Сфера наших інтересів у співпраці з Китаєм завжди була надзвичайно широкою. Втім, нові часи диктують нові вимоги – і, на моє переконання, маємо вдихнути у наші взаємини нове життя.

На геополітичній мапі світу існує кілька центрів сили. І Китай, безумовно, один із них. Мені приємно констатувати, що українсько-китайська взаємодія завжди базувалася на міцному фундаменті взаємної поваги до суверенітету, територіальної цілісності й незалежності, невтручанні у внутрішні справи та визнанні обраного народом шляху розвитку. Ці непорушні базові принципи і їхня тверда підтримка з боку Китаю мають для нас важливе значення, особливо в останні роки російської агресії проти моєї держави.

Китай завжди був і залишається серед пріоритетів української зовнішньої політики. Президент та уряд України приділяють розвиткові взаємодії з КНР особливу увагу.

Маємо спільно попрацювати над виробленням нової стратегії, нового бачення, нових точок зростання. Впевнений, що реалізації цього сприятиме чергове засідання Комісії зі співробітництва між урядом України та урядом Китайської Народної Республіки, над організацією якого активно працюють обидві сторони. Аналіз нинішнього стану співпраці, спільне формування нового порядку денного і є основними завданнями цього двостороннього органу.

Україна має значний потенціал для співпраці з Китаєм у різних сферах, співмірний або навіть більший, ніж у багатьох інших східноєвропейських країн. Ми зацікавлені в успішній реалізації цього потенціалу.

Китай упевнено посів першу сходинку в рейтингу наших найбільших торговельних партнерів: торік наш товарообіг сягнув близько $13 млрд. І дедалі впевненіше Китай виходить на провідні позиції серед основних експортних партнерів України. Переконаний, що нинішні показники можуть бути суттєво збільшені.

Однак важливе не лише зростання показників торгівлі, а й диверсифікація товарів, збільшення високотехнологічної продукції та продукції з високим ступенем обробки, високою доданою вартістю. Україна працює над тим, щоб вийти з категорії виключно «сировинного» постачальника. Впевнені, що нам буде що запропонувати, серед іншого й Китаю.

Ми готові працювати над пошуком нових можливостей для подальшого розширення двосторонньої торгівлі та економічної співпраці в межах Комісії зі співробітництва між урядами наших країн.

Хочу окремо наголосити, що Україна стала однією з перших країн, яка підтримала ініціативу Голови КНР пана Сі Цзіньпіна «Один пояс, один шлях». Україна має унікальне географічне розташування – на східному кордоні ЄС, на шляху з Азії у Європу, а також між Чорним і Балтійським морями. У нас є необхідний економічний і промисловий потенціал для ефективної участі в цьому амбітному проекті.

Серед пріоритетних напрямів практичної співпраці варто згадати кредитно-інвестиційну, агропромислову, машинобудівну і транспортну сфери. Україна має значний науковий і освітній потенціал, багату культуру. Все це дає хороші можливості для нарощування обсягів торговельно-економічної співпраці, активізації двосторонніх гуманітарних контактів та обмінів.

Для створення кращих умов розвитку туризму з 1 серпня Україна запровадила тимчасовий безвізовий режим для китайських туристів. Ми будемо й надалі намагатися покращувати умови для взаємних поїздок громадян двох країн, щоб вони мали кращі можливості для знайомства з багатою історією та культурою України й Китаю.

Одним із кроків у напрямку культурного зближення між нашими дружніми народами має стати системна підготовка в Україні фахівців-китаєзнавців. Уже зараз китайська мова вивчається в загальноосвітніх школах та закладах вищої освіти. В Україні близько 500 китаїстів щороку отримують дипломи філологів. Ми маємо кваліфікованих перекладачів.

Українці завжди цікавилися історією, культурою та мовою чарівного й загадкового Китаю. КНР досліджують українські економісти, юристи та історики. Наші фахівці охоче беруть участь у міжнародних наукових конференціях китаєзнавців.

Сьогодні тисячі українських спеціалістів працюють у Китаї в різних галузях, починаючи з викладацької діяльності і закінчуючи IT. Звісно, нам було б приємно бачити нашу фахову молодь у себе вдома. І це те, чого ми прагнемо. Втім, упевнений, наші китайські друзі цінують досвід і фаховий рівень українців. Яскраве свідчення цього – сотні зацікавлених китайських абітурієнтів, охочих щороку отримати дипломи українських вишів.

– Які у вас є сподівання та плани щодо подальшого розвитку китайсько-українських відносин?

– У цьому році наші двосторонні контакти були суттєво обмежені пандемією коронавірусу. Водночас наші країни ефективно взаємодіяли для боротьби з цим спільним викликом. Хочу подякувати уряду Китаю за надану Україні гуманітарну допомогу для боротьби з коронавірусом, сприяння у авіаперевезеннях медичних вантажів, а також у поверненні наших громадян з Китаю до України.

Тисячі тест-систем, масок, захисних окулярів, рукавичок та інших засобів індивідуального захисту були направлені в українські лікарні на початку пандемії в Україні навесні. Це врятувало не одного українця.

Особливо вдячні китайським компаніям, громадським об’єднанням, народним урядам провінцій та звичайним громадянам за надану Україні вкрай необхідну та вчасну допомогу. Цей вияв дружньої підтримки є особливо важливим і цінним для нас у ці складні часи.

Україна зацікавлена у подальшій координації з Китаєм зусиль у боротьбі з наслідками пандемії коронавірусу. Особливої важливості набуває питання забезпечення наших громадян якісною вакциною.

Як я сказав раніше, Україна розвивається та рухається вперед. Так само я хочу бачити рух вперед в українсько-китайських відносинах. На моє переконання, настав час надати нашому діалогу нових імпульсів. Гадаю, що для цього ми маємо відновити повноцінний політичний діалог між нашими державами. Маємо відновити динаміку двосторонніх контактів на рівні міністерств і відомств, на рівні очільників урядів, парламентів та, безумовно, лідерів. Буду радий вітати Голову КНР Сі Цзіньпіна в Україні. Для мене було б великою честю відвідати чарівний Китай.

– Китайський народ незабаром святкуватиме День утворення КНР. Що б ви могли побажати китайському народу й Голові КНР Сі Цзіньпіну?

– 1 жовтня 1949 року на центральній площі міста Пекіна тодішній китайський лідер Мао Цзедун оголосив про утворення Китайської Народної Республіки та відкрив нову сторінку кількатисячолітньої книги історії Китаю.

Сьогодні Китай – найбільший світовий експортер широкого спектру продукції, світовий лідер на ринку електронної комерції та онлайн-послуг, друга найбільша економіка світу за номінальним обсягом ВВП. Ми бачимо, як ваша країна продовжує оновлюватися, вдосконалюватись і розвиватися, досягаючи нових цілей, долаючи виклики сьогодення.

Упевнений, що завдяки мудрому керівництву, далекоглядній політиці, налаштованості на перемогу китайський народ реалізує всі свої амбітні плани.

Щиро вітаю Голову Китайської Народної Республіки пана Сі Цзіньпіна, а також весь китайський народ з національним святом. Бажаю дружньому Китаю нових успіхів та звершень. З Днем утворення Китайської Народної Республіки!