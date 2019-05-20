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Інвестиційний клімат для нас пріоритет – Володимир Зеленський на зустрічі з представниками великого та середнього бізнесу Німеччини

18 червня 2019 року - 21:51

Інвестиційний клімат для нас пріоритет – Володимир Зеленський на зустрічі з представниками великого та середнього бізнесу Німеччини

У Берліні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із великим та середнім бізнесом Німеччини.

На заході були присутні представники компаній, сукупний портфель яких становить 220 мільярдів євро.

«Це більш ніж два ВВП України, і це приблизно 450 тисяч робочих місць», – повідомив президент Німецько-української промислово-торговельної палати Андреас Лір.

Представники бізнесу заявили, що сподіваються на розвиток співпраці, але для цього потрібне поліпшення інвестиційного клімату та адаптація європейських стандартів в Україні.

«Інвестиційний клімат – це для нас пріоритет. Я розумію, чого боїться іноземний бізнес: наших правоохоронних органів, які тиснуть на підприємців, наших судів, які його не захищають», – наголосив Президент України.

Глава держави підкреслив важливість усунення тиску правоохоронних органів на підприємців, бо без цього неможливо розвивати економіку України.

«Я як Президент гарантуватиму вам незалежність інвестицій, гарантуватиму, що на вас ніхто не тиснутиме. Ми прагнемо бути європейською країною», – додав Володимир Зеленський.

За його словами, у планах – забезпечення незалежності судів і правоохоронних органів, створення «електронної митниці» та боротьба з контрабандою.

«У нас дуже великий пакет інновацій. Це наш проект «Держава у смартфоні», який забезпечить зменшення бюрократичного тиску на людей. Саме Адміністрація Президента відновлює інвестиційну раду. Ми хотіли б проводити її двічі на рік. І запрошуємо вас, адже що більше буде в цій раді іноземного бізнесу, то прозорішою вона буде», – зазначив Президент.

Глава держави також підтвердив співпрацю України з МВФ, Світовим банком і ЄБРР.

«Ми починаємо домовленості з МВФ, готуватимемо нову програму вже в липні, дефолту не буде. Як Президент я не впливатиму на суд чи банківську систему», – підкреслив Володимир Зеленський.

Учасники зустрічі детально обговорили співпрацю з підприємствами у таких галузях, як сільське господарство, харчова, будівельна, автомобільна промисловість тощо. Президент наголосив на потребі локалізації бізнесу для створення робочих місць і пообіцяв допомогти з вирішенням задавнених бюрократичних проблем.

Також обговорили експортні можливості України та зміни до законодавства, які суперечать Угоді про асоціацію з ЄС.

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Офіційний візит Президента України до Федеративної Республіки Німеччина

18 червня 2019 року - 15:30
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