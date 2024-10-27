Інвестиції в оборонне виробництво та підтримка на шляху до НАТО: Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Ісландії

Свій перший візит до Ісландії Президент України Володимир Зеленський розпочав із зустрічі з Прем’єр-міністром країни Б’ярні Бенедіктссоном.

Глава держави подякував Ісландії та всім партнерам – державам Північної Європи за підтримку України з перших днів повномасштабного російського вторгнення.

«Ми захищаємо наші життя, наші домівки, наших дітей щодня. Але це не було б можливим без вашої сильної підтримки, підтримки кожного партнера. Ми дуже вдячні, але сьогодні ми маємо бути сильнішими, щоб зупинити Путіна. І це я хочу обговорити з нашими партнерами, з усіма союзниками. У нас є План перемоги, ми прагнемо його реальної підтримки», – наголосив Президент.

Під час зустрічі Володимир Зеленський розповів про ситуацію на полі бою, а також про досягнення України у виробництві безпілотних систем.

Він закликав Ісландію фінансувати українське виробництво снарядів, далекобійних дронів і ракет та іншої зброї, а також приєднатися до коаліції укриттів, яку ініціювали Україна та Фінляндія.

Окремо Президент поінформував про залучення військових Північної Кореї до російської агресії проти України, про що свідчать дані розвідки, та застосування Росією північнокорейських та іранських озброєнь. Володимир Зеленський наголосив, що на тлі цього важлива рішуча реакція світу.

Глава держави також подякував Ісландії за підтримку нашої країни на шляху до НАТО.

Президент акцентував, що запрошення України до Альянсу – перший пункт Плану перемоги, адже тільки це є єдиною гарантією тривалого миру.