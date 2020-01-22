Investment nanny та податкові канікули: Президент України у Давосі назвав свої пропозиції інвесторам 

Той, хто інвестує в Україну понад $100 млн, отримає персонального «опікуна» від уряду, заявив Президент України Володимир Зеленський.

«Ми зараз підготували нову програму, яка називатиметься Investment nanny. Про що це говорить? Кожному інвестору великої компанії, яка приведе в Україну $100 мільйонів більше, ми забезпечимо окремий контракт з державою. Саме держава вас захищатиме. У вас буде менеджер – investment nanny, який розмовляє п’ятьма мовами, і 24/7 цей менеджер буде з вами працювати – будь-яке питання, будь-яка проблема вирішуватиметься в контакті з цим менеджером, і не буде жодної проблеми», – повідомив Президент, відповідаючи на запитання засновника Всесвітнього економічного форуму Клауса Шваба на публічній сесії ВЕФ у Давосі.

Друга пропозиція від української влади – тим, хто готовий долучитися до великої приватизації в Україні, надаватимуть податкові канікули.

«Всім інвеcторам, які готові включитися у велику приватизацію на суму $10 млн і більше, ми даємо податкові канікули – ви не будете сплачувати 5 років податок на прибуток», – розповів Володимир Зеленський.