Інвестуйте в Україну час, гроші, ідеї – Глава держави на зустрічі з бізнесом

Президент Володимир Зеленський закликав представників бізнесу інвестувати в розвиток України.

«Півроку тому я вирішив інвестувати в Україну найдорожче, що в мене є, – це мій час. Закликаю вас робити так само. Інвестуйте в Україну час, гроші, ідеї. Змінимо Україну разом», – сказав Глава держави під час форуму «Діалог бізнесу та влади», який відбувся у Києві 20 червня.

Володимир Зеленський зазначив, що він та його помічники уважно вивчають досвід країн, яким вдалося досягти успіху та значного розвитку, і констатував: усі вони вкладали передусім в освіту, технології та інфраструктуру.

«Україна робитиме так само. Роль держави в економіці на наступні п’ять років зводитиметься до трьох речей. Перше – не заважати бізнесу працювати. Друге – побудувати чудову інфраструктуру та умови, щоб робити бізнес в Україні було просто зручно. Третє – фокус на освіті, науці й технологіях», – повідомив Президент.

Він зауважив, що для досягнення цієї мети разом з командою шукає креативні, проривні та інноваційні рішення і найближчим часом розповість про них детальніше.

«Безумовно, ми ставимо перед собою амбітні цілі і звертатимемося до вас по підтримку у їхньому досягненні. А поки я вам дуже вдячний за те, що ви створюєте робочі місця та сплачуєте податки», – зауважив Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що сильна економіка потрібна Україні й для того, щоб протистояти зовнішнім загрозам. «Тому моя робота полягає в тому, щоб ви, бізнес, ставали сильнішими», – підкреслив він.

Президент також запевнив, що підприємці матимуть рівні умови для роботи в державі.

«Я не пропоную жодних преференцій – лише чесні, однакові для всіх правила. Жодних монополій. Ніяких більше правил. Тільки ті правила, від яких ми як країна можемо виграти», – зазначив Глава держави.

Він висловив думку, що перетворитися з бідної країни на країну з середнім рівнем доходу не так вже й складно – є рецепти та відомі історії успіху. Володимир Зеленський переконаний, що такого рівня Україна досягне впродовж наступних п’яти років.

Однак, резюмував Президент, Україна має прагнути більшого, і додав, що готовий розглянути пропозиції, які цьому сприятимуть.