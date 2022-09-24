Інвестувати в Україну зараз – це робити внесок у майбутній мир і зміцнення безпеки у світі – Президент на саміті філантропії Forbes 400

Зараз слушний час для бізнесу, щоб інвестувати в Україну, адже вкладені кошти не просто підтримають українську економіку, а й стануть внеском у майбутній мир у нашій державі та зміцнення безпеки у світі. На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський під час онлайн-спілкування з менеджером з питань контенту журналу Forbes Рендалом Лейном у межах саміту філантропії Forbes 400.

Відповідаючи на запитання, чим бізнес може допомогти Україні під час повномасштабного вторгнення РФ, Глава держави зазначив, що, крім перемоги над російським загарбником, серед пріоритетів української влади – відновлення економіки та відбудова країни. Тож потрібно вже зараз реалізовувати важливі проекти.

«Є деякі речі, які потрібні просто зараз, бо наше життя має тривати і має працювати економіка», – наголосив Володимир Зеленський.

Серед важливих проектів Президент назвав Fast Recovery Plan, метою якого є створення умов для повернення додому українців, котрі, рятуючись від війни, були змушені шукати тимчасового прихистку за кордоном. Зокрема, йдеться про відбудову зруйнованого житла, закладів освіти, медицини та інших об’єктів критичної інфраструктури. Також важливо відновлювати роботу підприємств, створювати нові робочі місця.

«На це потрібні гроші й технології. Ось де може допомогти бізнес. І ці інвестиції потрібні зараз», – зазначив Глава держави й додав, що допомога особливо актуальна у нещодавно деокупованих населених пунктах, де немає майже нічого.

«Важливо дати людям можливості. Люди працюватимуть, діти підуть до школи, запрацює економіка, і війна не буде такою дорогою для нас», – сказав він.

За словами Володимира Зеленського, для того щоб Україна була привабливою для інвестицій, влада налаштована й далі створювати сприятливі умови для ведення бізнесу, зокрема продовжувати роботу з усунення бюрократії в державних інституціях, посилювати боротьбу з корупцією тощо. Також розвиватимуться напрямки, які ще до повномасштабної війни довели свою ефективність. Так, цифровізація державних послуг не лише сприяла зменшенню впливу чиновників на бізнес, зниженню рівня корупції, а й допомогла Україні вистояти під час кібератак ворога, констатував Президент.

«Сьогодні наша держава готова до прямого діалогу з бізнесом, до цифрових послуг і до створення теплого інвестиційного клімату», – запевнив він.

Крім того, Володимир Зеленський висловив переконання, що представники великого бізнесу так само, як і політики, можуть впливати на держави, які, зокрема, виготовляють системи ППО, та сприяти передачі їх Україні. Це дасть змогу захистити українське небо й повернути громадянам безпечніший життєвий простір, зазначив Президент.

Глава держави наголосив: для перемоги України важливо, щоб єдність, яку продемонстрували українці, продовжилася в єдності подальшої підтримки з боку світу.

«У нас складне завдання: ми повинні тримати нашу державу об’єднаною всередині і ми повинні об’єднувати світ навколо України. Вважаю, це справедливо, бо ми захищаємо цінності не тільки своєї країни, а й усього світу. Програємо ми війну Росії – програє Європа. Ми це точно усвідомлюємо. І програє не тільки Європа – такі вибухи та прояви агресії можуть бути у світі. Тому треба карати за агресію», – переконаний Володимир Зеленський.

Після завершення спілкування Рендал Лейн і засновник міжнародної гуманітарної організації World Central Kitchen шеф-кухар Хосе Андрес оголосили про відзначення українського народу нагородою Forbes 400 Lifetime Achievement Award у категорії «Герої».

Хосе Андрес, представники організації якого працюють у Харкові та в інших українських містах, наголосив, що для нього найбільша честь у житті і, зокрема, в цей час війни – допомагати людям в Україні.

«Президент Зеленський і народ України борються не за свободу та демократію у своїй країні, а за свободу та демократію для всіх нас – у Європі, Америці, взагалі за свободу та демократію у світі. Це сміливі люди – чоловіки й жінки, які борються від імені й за кожного з нас», – зазначив він і нагадав, що, поки відбувається це спілкування, росіяни бомбардують цивільну інфраструктуру, вбивають мирних жителів.

«І зараз є люди, які рятують поранених, ліквідують пожежі, є вчителі, яку міркують, як організувати навчання дітей в укриттях, є музиканти, які несуть свою музику й надію всім, хто бореться. Є журналісти, які на передньому краї роблять усе, щоб ми не забули про те, що робить Україна. У вашій особі я нагороджую всіх людей в Україні. Це нагорода вашого народу, Президенте Зеленський, і тих, хто на фронті», – сказав Хосе Андерс.

Глава Української держави подякував за високу відзнаку сміливості українців і зазначив, що вона також є нагородою друзів і партнерів України – тих, хто із першого дня повномасштабного вторгнення допомагає всім, чим може, в обороні, у гарячих точках, у деокупованих містах.

«Ця страшна війна відчинила двері і впустила в наше життя людей, особистостей, які, впевнений, ніколи б не з’явилися в моєму житті і в житті пересічних українців. Сьогодні частинка цієї премії також твоя і наших західних друзів, які з першого дня війни були з нами пліч-о-пліч», – наголосив Володимир Зеленський, звертаючись до засновника World Central Kitchen.

Він зауважив, що буде радий знову бачити Рендала Лейна та Хосе Андреса в Україні.

Forbes 400 Summit on Philanthropy збирає найуспішніших прогресивних соціальних підприємців, впливових політичних лідерів та авторитетних експертів уже вісім років поспіль. Вручення премії Forbes 400 Lifetime Achievement Award for Philanthropy за внесок у сферу доброчинності – головна подія саміту. Серед лауреатів премії – Воррен Баффет, Чак Фіні, Білл і Мелінда Гейтс та Девід Рокфеллер.