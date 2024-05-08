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Ірина Мудра: Реалізація судової реформи – ключова складова розвитку прозорого бізнесу

8 травня 2024 року - 20:19

Ірина Мудра: Реалізація судової реформи – ключова складова розвитку прозорого бізнесу

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра зустрілася з президентом Американської торговельної палати в Україні Андрієм Гундером, віцепрезиденткою Тетяною Прокопчук та співголовою юридичного комітету Віталієм Оджиковським.

Під час зустрічі обговорили головні аспекти реалізації судової реформи з акцентом на питаннях утворення Вищого адміністративного суду, кадрового забезпечення судів, зокрема Верховного Суду, та проведення конкурсів на посади суддів Вищого антикорупційного та Конституційного судів.

«Верховенство права, ефективна судова реформа, справедливе правосуддя та прозорий відбір суддів у суди всіх інстанцій – ключова складова для розвитку прозорого бізнесу в Україні», – наголосила Ірина Мудра.

Заступниця очільника Офісу Глави держави зазначила, що українська сторона налаштована на максимальну співпрацю й успішну реалізацію судової реформи.

Представники Американської торговельної палати в Україні зауважили: стабільність верховенства права та державних інституцій – це основа для інвестування значного капіталу в нашу країну.

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