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Ірина Верещук відвідала Бородянський центр соціально-психологічної реабілітації населення

21 жовтня 2024 року - 13:13

Ірина Верещук відвідала Бородянський центр соціально-психологічної реабілітації населення

Під час робочої поїздки на Київщину заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук відвідала відновлений Бородянський центр соціально-психологічної реабілітації населення.

Ірина Верещук зустрілася з керівництвом центру й обговорила актуальні потреби закладу, зокрема збільшення кількості фахівців, які надаватимуть допомогу ветеранам та їхнім сім’ям.

«До центру щодня звертаються наші захисники, які потребують допомоги. Кожен із них має отримати її в повному обсязі, невідкладну та якісну. Передусім це залежить від людей, які працюють тут. Тому ми робитимемо все можливе, щоб залучати більше фахівців і розширювати можливості центру для надання необхідної підтримки нашим ветеранам», – зазначила заступниця керівника Офісу Президента.

Серед основних тем зустрічі – продовження розбудови закладу після повного відновлення, покращення інфраструктури та розширення центру. 

Російські загарбники зруйнували цей заклад у березні 2022 року, під час окупації Бородянки. Для відновлення Міністерство у справах ветеранів за підтримки Президента України ініціювало проєкт «Реконструкція Бородянського центру соціально-психологічної реабілітації населення». Проєкт передбачав не лише відбудову центру, а й створення на його базі сучасного комплексу. Всі роботи завершили цьогоріч навесні.

У центрі надають різні види допомоги ветеранам і членам їхніх сімей, родинам загиблих захисників і захисниць, а також внутрішньо переміщеним особам та іншим постраждалим українцям.

Зокрема, у закладі забезпечують соціальну, психологічну, спортивно-оздоровчу та юридичну підтримку. Крім того, є простір, де проводять освітні заходи та тренінги, спрямовані на реінтеграцію ветеранів у цивільне життя. З початку року центр надав понад 10 тисяч послуг.

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