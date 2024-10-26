Ірина Верещук відвідала на Вінниччині реабілітаційний центр і протезно-ортопедичне підприємство

На Вінниччині заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук ознайомилася з інфраструктурою для реабілітації та реінтеграції наших захисників і захисниць, зокрема звільнених з полону.

Разом із представниками Міністерства оборони, Міністерства у справах ветеранів, Збройних Сил України, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Офісу уповноваженого ВРУ з прав людини вона відвідала Центр із реабілітації військових, де проходять відновлення поранені з ампутаціями кінцівок, та поспілкувалася з медиками й воїнами, які там лікуються.

Крім того, Ірина Верещук побувала на одному з державних підприємств, яке спеціалізується на виробництві протезів. Вона наголосила, що важливо забезпечити його розвиток.

«Інтеграція осіб з інвалідністю – одне зі стратегічних завдань України на найближчі роки. Підтримуючи підприємство, ми підтримуємо наших людей, які потребують якісних допоміжних засобів реабілітації в достатній кількості, на шляху до їх повернення до повноцінного життя», – зазначила заступниця керівника Офісу Президента.

Також під головуванням Ірини Верещук відбулася виїзна нарада щодо розширення підтримки та соціального захисту звільнених з полону військових. Ключове питання – спрощення та пришвидшення видачі й відновлення документів: паспорта, військового квитка, посвідчення учасника бойових дій, довідки про перебування військовослужбовця в полоні. Усі відповідні органи працюватимуть над упровадженням цих змін.

Реалізацію нововведень обговорили на прикладі Центру медичної та психологічної реабілітації звільнених військовополонених, який віднедавна розпочав свою роботу на Вінниччині.

Наступного року в Центрі також проведуть низку заходів, які дадуть змогу вдосконалити матеріально-технічну базу й покращити умови лікування та відновлення наших захисників і захисниць.