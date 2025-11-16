Іспанія робить внесок у програму PURL і спрямує кошти за програмою SAFE – Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з Педро Санчесом

У палаці Монклоа, резиденції глави уряду Іспанії, відбулася зустріч Президента Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Педро Санчеса тет-а-тет і в розширеному форматі.

Глава держави подякував Іспанії за безумовну підтримку України, українців та нашої незалежності від самого початку повномасштабної російської війни.

«Іспанія допомагає нашому захисту. І особливо я дуже вдячний за те рішення, яке ти, Педро, зробив щодо Hawk'ів, за ту зброю, яка допомогла нам захищатися від російських штурмів», – сказав Президент.

Під час зустрічі багато уваги приділили оборонній взаємодії. Президент наголосив, що Іспанія послідовно виконує двосторонню безпекову угоду, і це дає впевненість у щорічній підтримці в обсязі мільярд євро щороку. Також Педро Санчес оголосив, що Іспанія робить внесок у програму PURL у розмірі 100 млн євро, виділяє економічний пакет на 200 млн євро, зокрема й на енергетику, та спрямує понад 200 млн євро за програмою SAFE.

«Сьогодні ми говорили з іспанськими оборонними компаніями. Я хочу їм подякувати. У нас була дуже предметна розмова. Україна починає готувати проєкт для постачання, зокрема, радарів дальнього виявлення цілей, і це може значно нас посилити», – додав Володимир Зеленський.

Крім того, Іспанія готує новий пакет оборонної підтримки на 300 млн євро, до якого увійдуть 40 ракет для систем ППО IRIS-T. Глава держави зазначив, що це суттєво допоможе Україні, та подякував за рішення.

Окрема увага під час зустрічі – ситуації у війні та в дипломатії. Іспанія підтримує необхідний тиск на Росію заради закінчення війни.

«Це стосується санкцій, стосується нашої європейської роботи проти російського танкерного флоту, також нашої роботи щодо російських активів, які мають працювати повноцінно на захист від російської агресії», – сказав Президент.

Премʼєр-міністр Іспанії запевнив у подальшій підтримці України з боку його держави та відзначив рішучість усього українського народу в боротьбі за свою свободу.

Перед початком офіційних переговорів Педро Санчес на знак солідарності та підтримки українців зустрівся з Володимиром Зеленським у Національному центрі мистецтв імені королеви Софії в Мадриді. Там Прем’єр-міністр показав одну з картин іспанського художника Пабло Пікассо – «Герніка», що є відомим антивоєнним артманіфестом минулого століття. На цій картині відображені страждання мирних людей під час бомбардування міста Герніка у квітні 1937 року.

«Я думаю, що це дуже важливий образ для нас – «Герніка» Пікассо, це універсальний символ, символ варварства війни. І тут ми згадали, що було, що картина була показана в Іспанії, лише коли Іспанія здобула свободу й демократію. Я впевнений, що так буде і з Україною, це станеться. Я сподіваюся, це буде якомога швидше», – сказав Педро Санчес.

Також у присутності Володимира Зеленського та Педро Санчеса були підписані пʼять двосторонніх документів: Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством закордонних справ, Європейського Союзу та співробітництва Королівства Іспанія та Міністерством закордонних справ України щодо російської дезінформації, Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у туристичній сфері між Міністерством промисловості й туризму Королівства Іспанія та Державним агентством розвитку туризму України, Лист про наміри щодо підписання угоди про технічне та фінансове співробітництво між Україною та Іспанією, Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством економіки, торгівлі та підприємництва Королівства Іспанія та Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України щодо механізмів двостороннього економічного та фінансового співробітництва, а також Меморандум про взаєморозуміння щодо промислового співробітництва у сфері безпеки та оборони між іспанськими компаніями Escribano та Tecnove та українською компанією «Практика».