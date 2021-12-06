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Зустріч Президента України з Прем'єр-міністром Хорватії
Зустріч Президента України з Прем'єр-міністром Хорватії

8 грудня 2021 року - 15:01

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Історична близькість народів України й Хорватії є запорукою успішних відносин наших держав – Володимир Зеленський

8 грудня 2021 року - 16:35

Історична близькість народів України й Хорватії є запорукою успішних відносин наших держав – Володимир Зеленський

Україна й Хорватія мають значний нереалізований потенціал, і цими днями буде закладено фундамент для нових українсько-хорватських бізнес-проектів. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський у заяві для представників ЗМІ за результатами зустрічі з Прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.

Глава Української держави відзначив символічність дати зустрічі, адже в грудні 30 років тому Хорватія визнала незалежність України, а Україна однією з перших визнала незалежність Хорватії.

«Передусім дякую вам за незмінну підтримку України, нашого суверенітету й територіальної цілісності. Особливо вдячний пану Прем’єр-міністру за участь в установчому саміті Кримської платформи, за чудовий виступ та виголошені державною українською мовою слова солідарності з Україною та нашим народом», – зазначив Володимир Зеленський.

Як наголосив Президент, сьогодні під час зустрічі значна увага була приділена поглибленню торговельно-економічної співпраці між Україною та Хорватією, яка має значний нереалізований потенціал.

«Впевнений, що цими днями буде закладений фундамент для нових та успішних українсько-хорватських майбутніх бізнес-проектів», – заявив Глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що в українсько-хорватському бізнес-форумі, який відбудеться в межах візиту Прем’єр-міністра Хорватії, візьмуть участь представники кількох десятків хорватських компаній.

Президент подякував Андрею Пленковичу за ініціативу щодо відкриття туристичного офісу в Україні.

«Це, безсумнівно, сприятиме взаємному зростанню туристичних потоків», – сказав він.

Глава Української держави висловив вдячність Прем’єр-міністру Хорватії за змістовну зустріч.

«Упевнений, що історична близькість наших народів є запорукою успішного сьогодні та успішного завтра у відносинах між нашими державам – між Україною й Хорватією», – сказав він.

Зі свого боку Андрей Пленкович наголосив, що Україна й Хорватія мають великий потенціал для розвитку торговельно-економічної співпраці. За його словами, під час українсько-хорватського бізнес-форуму обговорюватиметься питання збільшення обсягів інвестицій.

«Таким чином, відносини між Україною та Хорватією могли б піднятися на вищий рівень», – сказав Прем’єр-міністр.

Андрей Пленкович зазначив, що відкриття хорватського туристичного офісу в Україні стане черговим кроком у популяризації країни серед українців і посилить двосторонню співпрацю.

Прем’єр-міністр Республіки Хорватія наголосив на важливості відкриття Центру хорватської мови в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Він зазначив, що діяльність Центру сприятиме ширшому ознайомленню молодих українців з хорватською культурою.

Андрей Пленкович запросив Володимира Зеленського відвідати Хорватію з візитом у зручний для нього час.

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Зустріч Президента України з Прем'єр-міністром Хорватії

8 грудня 2021 року - 15:01
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