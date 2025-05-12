Італія розуміє, як важко, але важливо зберегти цивілізацію та спадок – Олена Зеленська у зверненні до учасників Венеційської бієнале

Перша леді України Олена Зеленська звернулася до учасників 19-ї Міжнародної архітектурної виставки La Biennale di Venezia (Венеційська бієнале), де в межах українського павільйону представлено виставку DAKH (ДАХ): Vernacular Hardcore.

Дружина Президента наголосила на символізмі та актуальності теми цьогорічного українського павільйону.

«Ми кажемо «дах над головою», коли маємо на увазі дім, затишок, безпеку. Але саме все це відбирає в нас кожен російський обстріл. Уже понад 300 тисяч домівок українців зруйновані фізично. Ще мільйони – недоступні для своїх мешканців через окупацію. Втрачають дах над головою також наші освіта й культура: російські бомби знищили вже понад чотири тисячі освітніх закладів, серед яких три університети, 1419 пам’яток культурної спадщини та 2233 об’єкти культурної інфраструктури», – зауважила вона.

Проєкт «DAKH (ДАХ): Vernacular Hardcore» знайомить з українською народною архітектурою та розповідає про сучасні незалежні ініціативи, що займаються відновленням домівок українців, зруйнованих унаслідок ворожих атак.

«Символічно, що наш павільйон відкривається в Італії за два місяці до важливої конференції з відновлення України (URC2025), яка відбудеться в Римі. Ми глибоко цінуємо внесок італійських експертів, архітекторів, реставраторів і культурних діячів у справу збереження української культурної спадщини. Бо хто, як не Італія, колиска європейської культури, розуміє, як важко, але важливо зберегти цивілізацію та спадок», – зазначила перша леді.

Олена Зеленська подякувала кураторам та організаторам виставки, а також Італії та всьому італійському народові за підтримку України.