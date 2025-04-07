Із цього року «Мрія» масштабується на всю нашу країну й розширюється – Президент під час презентації нового функціоналу застосунку

Цього року освітній застосунок «Мрія» стане національним. Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив під час виступу на презентації нового функціоналу «Мрії».

Глава держави зазначив, що застосунок є інструментом сучасної та справді хорошої освіти, й подякував тим, хто зробив це можливим: команді, яка створила «Мрію» та забезпечує її роботу, і всім освітянам, які працюють в Україні й для українських дітей.

Володимир Зеленський нагадав, що пілотний запуск «Мрії» відбувся торік. За цей час до застосунку приєдналися 40 шкіл із шести областей: Одеської, Миколаївської, Дніпровської, Запорізької, Київської та Івано-Франківської. Це дало змогу отримати зворотний зв’язок і вдосконалити застосунок.

«“Мрія” спрощує саме процес навчання у школі й робить це системно. І дає змогу дітям в усіх частинах нашої великої країни: від прифронтових громад до кожного нашого міста, до кожного нашого села, до кожної нашої школи – мати однаковий, повний доступ до освіти», – зазначив Президент.

За словами Глави держави, уже є понад тисяча заявок від шкіл з усієї країни на підключення до «Мрії», які матимуть позитивну відповідь. Загалом за цей рік держава планує підключити ще тисячі шкіл. Крім того, із нинішнього року «Мрія» масштабується на всю країну та розширюється. Зокрема, розпочинається пілотний проєкт «Дошкілля».

«Це рішення, яке дійсно закриває реальні потреби: вихователі отримають готові матеріали та автоматизоване планування, адміністрації – аналітику та облік без паперів, а батьки отримають повну прозорість часу дитини в садочку й відчуття спокою за своїх діточок», – розповів Президент.

Після цього «Мрію» масштабують на позашкілля. У застосунку з’явиться можливість записатися та додати в план дня гуртки, спортзал, басейн, музей, бібліотеку.

Окремо Володимир Зеленський зазначив, що серед рішень, які треба розробити, передусім – додаткові безпекові функції саме для дітей. За його словами, в учнів має бути інструмент, який дасть їм змогу повідомляти про випадки булінгу.

«Сказати, що підтримка потрібна, має бути максимально просто і, якщо потрібно, конфіденційно. Головне – щоб була довіра й реальний захист для кожної дитини», – наголосив Президент.

Ще одним завданням є пошук шляху для залучення дітей за кордоном, щоб українські освітні можливості були доступні для українських дітей у будь-якій точці світу.

Крім того, Глава держави акцентував, що вже заплановане розширення на професійно-технічну та вищу освіту, і це точно треба забезпечити на наступний рік.