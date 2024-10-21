Кадрові рішення, законодавчі зміни та ретельна перевірка: результати засідання РНБО щодо ситуації з МСЕК та зловживанням посадовців з отриманням інвалідності

Рада національної безпеки і оборони України під головуванням Президента Володимира Зеленського провела засідання, на якому розглянула ситуацію з МСЕК та зловживаннями з боку посадових осіб різних державних органів з отриманням інвалідності.

Голова Служби безпеки України Василь Малюк і міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповіли щодо перевірок і розслідування кримінальних правопорушень. За їхніми словами, є багато фактів зловживань і фальшивих інвалідностей посадовців.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко та міністерка соціальної політики Оксана Жолнович поінформували щодо кроків, які мають бути зроблені на урядовому рівні.

Окрема увага – ситуації в системі органів прокуратури України. Щодо цього доповідав Генеральний прокурор Андрій Костін.

РНБО визначила перелік рішень, які повернуть справедливість. Президент Володимир Зеленський уже затвердив їх відповідним указом.

Зокрема, це цифровізація процесів проходження всіх етапів медико-соціальних експертних комісій, ретельна перевірка декларацій членів МСЕК, а також – необґрунтованих рішень щодо інвалідності посадовців та їх перегляд, аудит відповідних пенсійних нарахувань.

Також будуть законодавчі зміни для невідкладного реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні та перегляд системи й механізму нарахувань пенсійних виплат посадовцям державних органів.

Глава держави зазначив, що відповідальність за ситуацію має бути персональною. Він доручив Прем’єр-міністру України розв’язати проблему на рівні центральних органів виконавчої влади, зокрема відповідних міністерств, і наголосив, що потрібні кадрові рішення.

Крім того, Володимир Зеленський заявив, що має бути й політична відповідальність Генерального прокурора за ситуацію в органах прокуратури України.