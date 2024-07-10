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Канада анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на 500 млн доларів

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Канада анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на 500 млн доларів

Під час зустрічі на полях саміту НАТО у Вашингтоні Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо засудили нещодавню ракетну атаку РФ по Україні.

Очільник уряду Канади наголосив, що його країна готова надати необхідну медичну підтримку постраждалим унаслідок російського удару по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві, а також анонсував новий, додатковий пакет військової підтримки для України в обсязі 500 мільйонів канадських доларів.

«Для наших людей дуже важливо чути це. Дякую вам за допомогу, за додатковий оборонний пакет. Це посилить наших героїв на полі бою», – сказав Володимир Зеленський.

Лідери обговорили оборонні потреби України та скоординували співпрацю в межах коаліції винищувачів.

Президент розповів про необхідність розширення тренувальних місій українських пілотів. Сторони обмінялися думками щодо можливості додаткового навчання для українських льотчиків на канадських авіасимуляторах та проведення в Канаді однієї з тематичних зустрічей за підсумками першого Саміту миру.

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Робочий візит Президента України та першої леді до США для участі в заходах 75-го саміту НАТО

9 липня 2024 року - 19:25
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