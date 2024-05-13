Канада, Швеція та Люксембург візьмуть участь у Глобальному саміті миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови з премʼєр-міністрами Канади, Швеції та Люксембургу Джастіном Трюдо, Ульфом Крістерссоном і Люком Фріденом. Вони підтвердили свою присутність на Глобальному саміті миру у Швейцарії.

Глава держави розповів лідерам про ситуацію на фронті та нагальні потреби, зокрема посилення ППО. Він подякував співрозмовникам за надання оборонної допомоги, підтримку Глобального саміту миру та готовність об’єднати зусилля для залучення до заходу якнайбільшої кількості країн.

Президент наголосив: Канада очолює Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей. Участь цієї країни в Саміті миру принципово важлива для возз’єднання тисяч людей з рідними.

У розмові з Премʼєр-міністром Швеції ішлося про наповнення наступного пакета оборонної підтримки та підготовку до саміту Україна – Північна Європа.

Володимир Зеленський і Люк Фріден обговорили можливості фінансування з боку Люксембургу оборонної допомоги для України.

«Готуємося зафіксувати це у двосторонній безпековій угоді», – зазначив Президент.