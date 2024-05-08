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Звернення Президента України з нагоди Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
Звернення Президента України з нагоди Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

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Канцлер Німеччини, прем’єр-міністри Данії та Нідерландів і Генеральна секретарка Ради Європи візьмуть участь у Глобальному саміті миру

8 травня 2024 року - 18:55

Канцлер Німеччини, прем’єр-міністри Данії та Нідерландів і Генеральна секретарка Ради Європи візьмуть участь у Глобальному саміті миру

За підсумками телефонних розмов із Президентом Володимиром Зеленським Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністри Данії та Нідерландів Метте Фредеріксен і Марк Рютте, Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич підтвердили свою участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії 15–16 червня. 

Володимир Зеленський розповів співрозмовникам про комбінований удар, якого держава-агресорка РФ завдала по цивільних об’єктах України цієї ночі, та ситуацію на передовій. Нагальна потреба України в посиленні протиповітряної оборони – питання, яке було окремою частиною розмов. Президент подякував за допомогу нашій країні з пошуком і постачанням систем ППО.

Глава держави обговорив з Олафом Шольцом продовження оборонної співпраці між державами, підготовку до конференції з відновлення України (URC2024) та наповнення її конкретними угодами. Володимир Зеленський подякував Німеччині за значний внесок в обороноздатність нашої держави. 

Президент України і Прем’єр-міністерка Данії обговорили спільну з партнерами роботу над постачанням боєприпасів, зміцненням української енергетики та рішення, які допомогли б пришвидшити передачу Україні літаків F-16. 

Під час розмови з Марком Рютте Володимир Зеленський відзначив додаткову військову допомогу Нідерландів на суму 1 млрд євро. Лідери також обговорили подальшу оборонну співпрацю.

Президент подякував Марії Пейчинович-Бурич за відкриття в Києві офісу Реєстру збитків і привітав дієві кроки Комітету міністрів Ради Європи до створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.

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