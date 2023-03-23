Керівництво Офісу Президента й міжнародні експерти обговорили модель майбутньої податкової реформи

Під патронатом Офісу Президента України та за участю міжнародних експертів відбувся Ukrainian tax reform and anti-corruption summit, присвячений обговоренню конфігурації майбутньої податкової реформи.

Як наголосив Президент України Володимир Зеленський у виступі у Верховній Раді 28 грудня, наявна податкова система не влаштовує ані тих, хто сплачує податки, ані тих, хто їх збирає. Не влаштовує вона й українських громадян, які отримують зарплати й пенсії з цих податків. Глава держави також зазначив, що надзвичайно важливо досягнути національної згоди в цьому питанні.

Тож, звертаючись до учасників саміту, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що для ефективного повоєнного відновлення України необхідно створити максимально сприятливі для інвестицій податкові умови.

«Для нас украй важливо залучити до побудови нової країни як зовнішніх, так і внутрішніх інвесторів. А для цього необхідно створити найкращі умови ведення бізнесу. І серед них модель оподаткування – одна з найважливіших», – наголосив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Глави держави зазначив, що майбутня податкова реформа має створити в Україні привабливіші умови для ведення бізнесу, ніж у будь-якій із країн-конкурентів, і щонайменше такі ж зручні, як загалом у ЄС.

«У глобальній конкуренції за інвестиції Україна має стати чемпіоном. Водночас наша реформа має раз і назавжди усунути корупцію з податкової сфери», – заявив Андрій Єрмак.

Заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма у виступі на саміті зазначив, що держава має враховувати те, що провідну роль у повоєнній відбудові та економічному відновленні відіграватимуть підприємства приватного сектору. А тому потрібно вже зараз створювати сприятливі умови для розвитку бізнесу та формувати надійні перспективи капіталовкладень, щоб запобігти відтоку підприємців за кордон.

«Система, яку ми запропонуємо для післявоєнної відбудови України, не повинна програвати нашим конкурентам, таким як Польща, Болгарія, Угорщина. Зрозуміло, якщо податок на прибуток у нас становить 18%, а в Болгарії – 10%, в Угорщині – 9%, то виникають певні запитання. Нам потрібне фундаментальне перезавантаження, яке дасть конкурентні умови й усуне мотивацію для корупції», – зауважив Ростислав Шурма.

Крім зниження ставок на всі види податку на прибуток, проект економічної реформи також враховуватиме низку інших аспектів привабливості країни для ведення бізнесу, повідомив заступник керівника Офісу Президента. Зокрема, це спрощення процедур отримання дозволів на купівлю земельних ділянок та будівництво, перезавантаження правоохоронної та судової систем і створення інфраструктури фінансування бізнес-проектів. Над останнім пунктом українські фахівці працюють разом із такими компаніями, як BlackRock, JPMorgan та McKinsey.

«Підготовлена комплексна модель створення інфраструктури фінансування бізнес-проектів. Йтиметься не про мільярди, а про десятки мільярдів доларів потенційного капіталу, залученого в Україну», – зазначив він.

Віце-президент Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б’єрде заявила на саміті, що керівництво установи підтримує Україну у прагненні впровадити антикорупційну податкову реформу попри викликану війною кризу.

«Світовий банк вітає цей саміт, тому що і податкова реформа, і антикорупційні ініціативи є двома неймовірно важливими елементами, якими має займатися Україна, водночас борючись із військовим вторгненням Росії та розв'язуючи завдання тримати економіку на плаву», – наголосила Анна Б’єрде.

Американський фахівець з економіки, один із авторів теорії пропозиції Артур Лаффер у своєму посланні до учасників заходу заявив, що головним засобом досягнення успіху під час реалізації економічної реформи в Україні є зниження ставки оподаткування з одночасним розширенням податкової бази.

Він також побажав українським фахівцям – авторам економічної реформи – сил і успіхів, адже перед ними стоїть величезне завдання: зараз Україна потребує стабільної та ефективної фінансової системи більше, ніж будь-яка інша країна світу.

«Ніде ці проблеми не є важливішими, ніж сьогодні в Україні. Я не знаю жодної економіки у світі, яка потребувала б більшої допомоги та підтримки в цих питаннях, ніж Україна, з огляду на всі ті випробування й страждання, які є зараз», – наголосив Артур Лаффер.