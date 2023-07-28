Керівник Офісу Президента обговорив реалізацію Формули миру Володимира Зеленського з представниками дипломатичних місій, акредитованих в Україні

На виконання доручення Глави держави керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із послами та представниками дипломатичних місій, акредитованих у нашій країні.

Зустріч, яка відбулася в День Української Державності в приміщенні Верховної Ради, була присвячена реалізації Формули миру Президента Володимира Зеленського, зокрема пункту щодо поваги до Статуту ООН, відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.

У заході взяли участь представники посольств країн «Групи семи», посли та представники дипломатичних місій Євросоюзу, Чехії, Польщі, Південно-Африканської Республіки, Естонії, Туреччини, Литви, Єгипту, Бразилії, Республіки Корея, Індії, Румунії, Фінляндії, Норвегії, Данії, Іспанії, Латвії, Нідерландів, Північної Македонії, Словаччини, Швеції, Об’єднаних Арабських Еміратів, Апостольської нунціатури, а також екзарх Вселенського Патріархату та координатор системи ООН в Україні. В онлайн-режимі до зустрічі приєдналися представники дипломатичних установ Німеччини, Чилі, Австралії, Кувейту, Аргентини, Островів Кука, Бахрейну та Саудівської Аравії.

Андрій Єрмак подякував за зустріч і привітав представників дипломатичних місій тих країн, які взяли участь у ній вперше.

«Гадаю, ми тут усі однодумці в питаннях поваги до міжнародного права та Статуту ООН. Тож я хочу ще раз висловити вам велику подяку за те, що ми в такому форматі зустрічаємося вже вчетверте і будемо продовжувати. Я сподіваюся, що ваша активна участь є свідченням того, що ви поділяєте наші принципи», – зазначив керівник Офісу Глави держави.

Він наголосив, що пропозиції до філософії Формули миру Президента Володимира Зеленського, які висловлюють дипломати, допоможуть у її реалізації.

Андрій Єрмак акцентував, що в процесі імплементації Формули було створено структуру її узгодження та реалізації з трьох рівнів: перший – посли країн, другий – радники з питань національної безпеки, третій і найвищий – лідери держав. Така структура дає змогу ефективно працювати над положеннями Формули миру та шляхами її впровадження.

«Ми вважаємо, що саме український мирний план має бути взятий за основу. Логіка дуже проста: війна, на жаль, відбувається на нашій території. Для нас, для українців, і, я впевнений, для всіх, хто сьогодні тут, усіх наших колег, партнерів і друзів найголовніше – закінчити цю війну. І закінчити її так, щоб Україна могла повернути всі свої території, відновити свою територіальну цілісність, свій суверенітет», – сказав він.

Керівник Офісу Президента зазначив, що український мирний план побудовано виключно на принципах міжнародного права, Статуту ООН та справедливості.

«Для нас важлива думка кожного, хто поважає наш суверенітет, територіальну цілісність і незалежність. Ми всіх готові чути, з усіма готові говорити. Сподіваюсь, із вашою допомогою ми зуміємо напрацювати максимально чіткі та короткі формулювання, що передбачатимуть можливість різних тлумачень пунктів Формули. Та хоч би якою була корекція, основоположний принцип Формули – повна відповідність нормам міжнародного права – залишатиметься непорушним», – додав Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента нагадав, що в стінах Верховної Ради, де проводиться ця зустріч, у 1991 році було проголошено відновлення української державності. Він зазначив, що тоді переважна більшість населення УРСР проголосувала за вільну, демократичну та єдину державу, і світова спільнота беззастережно прийняла цей вибір.

«І нині ми вимагаємо поваги до цього вибору. Повне відновлення суверенітету й повернення до кордонів 1991 року Україна вважає однією з принципових умов завершення війни. Непорушність кордонів і право націй на самовизначення є тими базовими принципами, на яких тримається вся система міжнародних відносин», – зауважив він.

Андрій Єрмак наголосив, що питання територіальної цілісності України має велике значення для відновлення світового порядку, який ґрунтується на силі права, а не на праві сили.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук привітав представників дипломатичних місій у стінах парламенту. За його словами, надзвичайно знаковим є те, що в День Української Державності Верховна Рада стала майданчиком для обговорення з представниками дипломатичного корпусу пункту Української формули миру щодо поваги до Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності України.

«Відновлення світового порядку та загальної поваги до Статуту ООН можливе лише шляхом відновлення територіальної цілісності Української держави в межах її міжнародно визнаних кордонів», – сказав Руслан Стефанчук.

Голова Верховної Ради зазначив, що Українська формула миру Президента Володимира Зеленського відкриває універсальний шлях до миру через відновлення та подальше дотримання засадничих принципів міжнародної співпраці.

«Формула Президента Володимира Зеленського – це формула справедливості. Тому що саме справедливість є наріжним каменем міжнародного права. І це формула того, як жити поруч, як поважати одне одного, як взаємодіяти, а не вбивати. Формула миру Президента Зеленського – це і є українська державність. Це і є державність кожної з ваших країн», – додав Руслан Стефанчук.