Керівник Офісу Президента обговорив з головою парламентського комітету з безпеки Італії подальшу підтримку України

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч з головою парламентського комітету з безпеки Італійської Республіки, представником партії «Брати Італії» Адольфо Урсо.

Керівник Офісу Глави держави високо оцінив підтримку нашої країни з боку Італії в оборонній, фінансовій та гуманітарній сферах, відзначивши важливу роль Прем’єр-міністра Маріо Драґі та італійського парламенту в ухваленні важливих для України рішень.

Андрій Єрмак також відзначив особисту роль Адольфо Урсо як голови парламентського комітету з безпеки Італійської Республіки (Copasir) та висловив подяку за тверду позицію комітету щодо підтримки пропозицій уряду Італії стосовно направлення Україні військово-технічної допомоги та протистояння російським гібридним загрозам.

«Підтримка України з боку Італії із самого початку повномасштабної російської агресії проти нашої держави стала найкращим вираженням нашої традиційної дружби та партнерських відносин», – наголосив він.

Очільник Офісу Президента висловив сподівання щодо збереження високого рівня підтримки України з боку Італії й після проведення 25 вересня парламентських виборів та формування нового уряду. У цьому зв’язку було відзначено необхідність якнайшвидшого встановлення контактів на найвищому рівні з новим італійським керівництвом після завершення відповідних політичних процесів.

Сторони окремо обговорили важливість підготовки нового пакету оборонної допомоги з боку Італії, а також шляхи подолання негативних для цієї країни та всієї Європи наслідків російського енергетичного шантажу.