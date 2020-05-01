Керівник Офісу Президента обговорив зі своїми заступниками питання підтримки малого та мікробізнесу в умовах карантину

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів робочу нараду зі своїми заступниками. У зустрічі також взяли участь народні депутати. На нараді обговорювалися питання підтримки малого та мікробізнесу в умовах карантинних обмежень, а також індексація пенсій.

Учасники зустрічі зазначили, що карантин сприяв ефективному стримуванню поширення коронавірусної інфекції в Україні. Однак запроваджені обмеження відчутно вдарили по малому бізнесу, зокрема фізичних особах – підприємцях, діяльність яких часто передбачає тісний контакт з клієнтами, який став неможливим в умовах карантинних заходів.

Андрій Єрмак зауважив, що уряд вже ухвалив низку рішень, спрямованих на підтримку бізнесу. Але не всі підприємці змогли ними скористатися. Тому потрібно посилити роботу в цьому напрямку.

«Потрібно вести діалог з підприємцями, з ФОПами. Давати роз’яснення щодо тієї допомоги, яку може надати держава, та цікавитися тим, яка підтримка їм потрібна – мораторій на перевірки, пільгові кредити чи податкові пільги. Повинно бути спілкування та усунення якихось недопрацювань», – сказав керівник Офісу Президента.

Уряд має представити справді дієві програми для допомоги мікро- та малому бізнесу, наголосив Андрій Єрмак.

У цьому контексті наголошувалося на важливості ухвалення законодавчих ініціатив, спрямованих на підтримку культури та креативних індустрій, що також постраждали від обмежувальних заходів.

Крім того, на нараді зазначалося, що з травня відбудеться індексація пенсій – уряд вже ухвалив відповідне рішення, й відсьогодні почнеться нарахування підвищених виплат пенсіонерам.