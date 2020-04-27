Керівник Офісу Президента провів робочу нараду щодо протидії поширенню коронавірусу в регіонах

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час робочої наради обговорив зі своїми заступниками актуальні питання протидії поширенню коронавірусу в регіонах та лікування наявних хворих.

На нараді йшлося про фінансування лікарень, які першими приймають недужих з коронавірусом у Кропивницькому, забезпечення надбавки до заробітної плати соціальним працівникам у Полтавській області, збереження дотацій у низці регіонів.

Також обговорювалася необхідність продовження законів щодо забезпечення подолання COVID-19 в Україні, термін дії яких закінчується.

Керівник Офісу Президента також виступив з ініціативою створення ради ветеранів, яка працюватиме як дорадчий орган при Офісі Глави держави. На переконання Андрія Єрмака, до її складу можуть увійти учасники бойових дій, які нині захищають територіальну цілісність і суверенітет України, члени їхніх родин, волонтери, військові тощо. Мета створення – оперативне реагування на запити ветеранів та їхніх рідних, підтримка у вирішенні нагальних питань.